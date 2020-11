Consumidor tem oportunidade de pagar dívidas com descontos de até 99%

Da Redação



04/11/2020 | 00:17



O consumidor tem, neste mês, a oportunidade de acertar o pagamento de dívidas com descontos que chegam a 99%. É o que promete o feirão Limpa Nome da Serasa, que firmou parceria com mais de 50 companhias, e estende sua ação até o dia 30.

As empresas participantes são: Itaú, Banco do Brasil, Recovery, Claro, Santander, Vivo, Casas Bahia, Pontofrio, Renner, Riachuelo, Pernambucanas, Avon, Bradesco, Carrefour, Porto Seguro, Ativos, Oi, Itapeva, Anhanguera, Sky, Credsystem, Banco BMG, Digio, Zema, Crefisa, Ipanema, Unopar, Hoepers, Tricard, Tribanco, Di Santinni, Calcard, Confiança, Algar, Unic, Fama, Pitágoras, Sorocard, Uniderp, Unime, Hipercard, Conect Car, Elmo, Tenda, Energisa, Cetelem, Havan, Quatro Estações, CPFL, RGE, PagBank, Light, Nosso Lar, Novo Mundo, Koerich, Kredili, Mundial Mix e Cemig.

Para mais informações, basta acessar os canais digitais da Serasa: site (www.feiraolimpanome.com.br), WhatsApp (99575-2096), aplicativo ou renegociar nas mais de 7.000 agências dos Correios.

MARCAS DA VIA VAREJO

Outra chance é eliminar débitos nos carnês da Casas Bahia e do Pontofrio diretamente com as varejistas. O Feirão Quita Dívida acontece até dia 20 e, segundo as marcas, oferecerá até 90% de desconto sobre o saldo devedor. A possibilidade de ficar quites com as empresas da Via Varejo será disponibilizada por meio da isenção de juros e multas para atrasos nos pagamentos de 60 a 120 dias. Já para contas em haver há mais de 120 dias, os descontos sobre o valor total da dívida chegarão a até 90%.

Para mais informações, basta ligar para 0800 025 8880 (Casas Bahia) ou acessar renegocie.casasbahia.com.br; telefonar para 0800 022 1400 (Pontofrio) ou clicar em renegocie.pontofrio.com.br.