Hyundai Elevate: carro futurista tem rodas e pernas; veja detalhes

A Hyundai anunciou o desenvolvimento de uma nova unidade de negócios, o New Horizons Studio, centro de inovação localizado no Vale do Silício, Califórnia (EUA). A nova sede está trabalhando na construção do Ultimate Mobility Vehicles (UMVs), incluindo o projeto inaugural da montadora, o Hyundai Elevate, que teve o seu conceito apresentado durante a CES de 2019

Combinando robótica e tecnologia de locomoção sobre rodas, a ideia é desenvolver veículos apropriados para atravessar terrenos off-road com mobilidade sem precedentes. Para isso, contam com software Autodesk de design generativo para agilizar e acelerar o processo de desenvolvimento de ideias de design desde o projeto à produção.

O Hyundai Elevate é um carro futurista que anda sobre rodas, mas também possui pernas robóticas. Trata-se de um veículo terrestre com aptidões de locomoção nunca vistos, capaz de enfrentar situações de direção desafiadoras.

Os usos para esse veículo incluem necessidades de transporte terrestre irregular, exploração de superfície, emergências de busca e resgate, assim como eliminação dos obstáculos significativos de transporte que alguns indivíduos com deficiência de mobilidade enfrentam diariamente. A exemplo de usuários cadeirantes sem acesso a rampa, este veículo consegue se nivelar ao usuário e permitir o seu embarque sem complicações.

Com 150 anos de história, a indústria automotiva está passando por em um período de grandes mudanças e precisa inovar, uma vez que as regulamentações ambientais/climáticas estão mais rigorosas, startups de veículos elétricos (EV) revolucionam um mercado tão estabelecido e os hábitos de viagem pessoal também vão mudando. Estas são apenas algumas das forças que ditam a inovação entre as grandes montadoras. Os carros de hoje e de amanhã precisam se tornar mais versáteis e adaptáveis, mais inteligentes e seguros, mais eficientes em combustível e sustentáveis do que os carros de apenas alguns anos atrás.

Uma solução de mobilidade única apresenta desafios de design e engenharia extremamente difíceis. Uma das mais comuns é a busca interminável na indústria de transportes em criar peças mais leves e ao mesmo tempo mais fortes do que gerações passadas, envolvendo componentes semelhantes. Designers e engenheiros frequentemente olham para materiais futuristas, como espumas metálicas, fibra de carbono e novas ligas metálicas, juntamente a técnicas modernas de design, como o design generativo , para encontrar soluções.

Aplicações de design generativo usam inteligência artificial (IA) para explorar o máximo de resultados possíveis, gerando rapidamente alternativas de projeto para que o designer escolha o formato que melhor se adapta às suas necessidades. Ou seja, enquanto uma ideia é criada pelo especialista, um computador pode gerar milhares de novas opções junto a dados para provar quais projetos oferecem o melhor desempenho, considerando força, peso, custo, complexidade de fabricação e sustentabilidade claramente ilustradas no início do processo.

No veículo-conceito Elevate, os motores elétricos de alto torque estão em cada junta das “pernas”. Isso requer que os componentes estruturais sejam fortes e rígidos. Mas os requisitos de manuseio e carga de veículos exigem que eles e as rodas acionadas no motor, que são os “pés” do veículo, sejam leves. Para alcançar esses e outros objetivos, particularmente com a presença internacional da Hyundai, é obrigatório um instrumento de design e engenharia que facilite a compartilhamento entre equipes, empresas e continentes.