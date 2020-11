Gigi Hadid posta primeira foto da filha ao lado de Zayn Malik no Halloween

01/11/2020 | 15:10



Desde o nascimento de sua filha, Zayn Malik e Gigi Hadid estão fazendo suspense ao evitar postar fotos da pequena, que tem cerca de um mês de vida e ainda não teve o nome revelado. Já no último sábado, dia 31, os fãs puderam ter pelo menos um gostinho de como é a criança - mas ainda sem poder ver seu rostinho.

Na madrugada deste domingo, dia 1°, a modelo postou uma série de cliques no Stories do Instagram, mostrando que ela e o ex-One Direction haviam se fantasiado para comemorar o Halloween. Zayn estava fantasiado como um aluno de Hogwarts, escola de magia da série de livros de Harry Potter, com um óculos no estilo do personagem e roupas nas cores da Sonserina. Já Gigi optou por um macacão colado no corpo - mostrando toda a boa forma, mesmo tendo dado à luz há cerca de um mês -, que representava a roupa usada pela personagem Samus Aran, da série de jogos Metroid, da Nintendo.

O que mais chamou a atenção dos fãs, no entanto, foi que Zayn estava segurando a filha nos braços, enquanto Gigi olhava de modo apaixonado para a duplinha! Apesar de mostrar a bebê, que usava macacão e touca verdes, a mãe optou por proteger a privacidade da pequena colocando um gif do Incrível Hulk em seu rosto, e uma figurinha do braço do personagem cobrindo o braço da pequena. Será que ela estava fantasiada como o herói verde?

Vale lembrar que, até agora, a modelo e o cantor não haviam postado fotos dos três juntos.