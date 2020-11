Sandy revela que tem pavor de ser mal interpretada pelas pessoas

01/11/2020 | 14:10



Sandy arrumou um tempinho em sua agenda no último sábado, dia 31, para participar do programa Altas Horas, comandado pelo Serginho Groisman e comentou que é formada em Letras e que tem uma forte ligação com a gramática e a língua portuguesa.

- Eu tenho uma questão com a comunicação. Eu sou muito ligada a isso, sempre fui. E eu preciso conseguir ser clara. Tanto é que eu falo demais porque eu explico tudo nos mínimos detalhes, porque eu tenho pavor de ser mal interpretada.

Além disso, a cantora comentou também sobre o seu mais novo trabalho, um EP de apenas três músicas, intitulado 10:39.

- Eu tinha uma intenção de me expressar artisticamente nessa quarentena. Precisava falar alguma coisa e eu me sentia insuficiente cada vez que eu ia tentar compor. Só que, neste momento estranho que estamos vivendo, a gente parece que começa a olhar diferente para as coisas. E eu ouvi algumas canções que batiam diferente em mim, e eu me emocionava com elas.

E ela deu mais detalhes sobre a obra e até mencionou o marido, Lucas Lima.

- E aí pensamos, eu e o Lucas, na Piloto Automático para completar. E eu fui tentar fazer com que essa linha narrativa soasse mais coerente, porque eu acho que isso conta bem a história do que se passou aqui internamente, neste ano.

Lembrando que as três músicas, Piloto Automático, Lua Cheia e Tempo, do EP 10:39 de Sandy já estão disponíveis em todas as plataformas digitais.