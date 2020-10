Diagnosticado com covid, ministro da Saúde é internado com quadro de desidratação

30/10/2020 | 23:26



Diagnosticado com covid-19 há dez dias, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi internado nesta sexta-feira, 30, em um hospital particular após um quadro de desidratação. Pazuello estava cumprindo isolamento em um hotel de trânsito dos oficiais, no Setor Militar Urbano, em Brasília, e sentiu febre e dor de cabeça.

Segundo nota divulgada pelo Ministério da Saúde, ele compareceu ao hospital Rede Nova Star, na noite desta sexta, "para se submeter a exames de acompanhamento do tratamento da covid-19". O comunicado diz que o procedimento "faz parte da conduta indicada pela equipe médica do ministro".

No último dia 22, o presidente Jair Bolsonaro fez uma visita a Pazuello no hotel, após tê-lo desautorizado publicamente, cancelando o acordo para compra de 46 milhões de doses da vacina Coronavac. "É simples assim, um manda e o outro obedece", afirmou o ministro, que é general, ao lado de Bolsonaro. Pazuello é o 12º ministro da equipe a contrair coronavírus. O Estadão apurou que ele deverá passar a noite no hospital.