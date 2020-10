Termina hoje prazo para abater IPVA com créditos

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



31/10/2020 | 00:26



Quem possui créditos gerados pela Nota Fiscal Paulista e quiser utilizá-los para abater o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2021 tem até hoje para fazer a opção no site https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp. Para que a operação seja válida, o veículo deve estar no nome do usuário cadastrado no programa.

O consumidor poderá escolher qual a quantia (integral ou parcial) deseja enviar para o abatimento. Caso envie mais do que é necessário para a quitação, o dinheiro será restituído na conta-corrente da Nota Fiscal Paulista.

Em outubro de 2019, 46.645 contribuintes realizaram a solicitação para o abatimento do IPVA deste ano, totalizando R$ 4,48 milhões.

Vale destacar que o consumidor pode também solicitar o depósito dos valores na conta bancária cadastrada. Para a opção, porém, o prazo não vence hoje. Os créditos gerados pelo retorno de até 20% do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) ao efetuar compras no Estado de São Paulo e solicitar o CPF no cupom fiscal ficam disponíveis por cinco anos.