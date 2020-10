Levantamento diz que Fiat e Peugeot tiveram os maiores aumentos de preço 0 km em setembro

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



30/10/2020



A última edição do Monitor de Variação de Preços – Autos da KBB Brasil mostrou que setembro foi um mês com maiores aumentos de preços entre os veículos à venda no País, sejam novos, seminovos ou usados. Ainda com base no estudo, entre as fabricantes, Fiat e Peugeot (atuais empresas irmãs do grupo Stellantis) foram as marcas que mais tiveram aumentos de preços de carros 0 km no último mês, com 4,68% e 3,88% de alta, respectivamente.

Maiores aumentos de preço 0 km

No mês de setembro, a média de aumento de preços dos carros 0 km foi de 1,93%, diferença notável em comparação com a variação média mensal de -0,27% observada pela categoria ao longo de 2019. Das 21 marcas acompanhadas pelo MVP, apenas duas tiveram reajustes negativos abaixo desta média de 2019 – Porsche, com -1,18%, e Land Rover, com -0,55% – enquanto outras duas também registraram reduções de preços, porém ainda acima do patamar do ano passado – Kia, com -0,26%, e Nissan, -0,10%. Todas as outras marcas sofreram acréscimos para veículos novos em setembro.

As 5 fabricantes com os maiores aumentos de preços de carros 0 km em setembro de 2020 Fabricante Variação Fiat 4,68% Peugeot 3,88% Caoa Chery 3,54% Renault 2,75% Mercedes-Benz 2,64%

Entre os modelos, as altas mais expressivas do mês ficaram a cargo de veículos comerciais leves, com aumento de mais de 5% no período analisado. O maior destaque ficou com a Volkswagen Amarok, com 19,29% de aumento médio em seu preço 0 km, seguido pelos modelos da Fiat Strada, com 13,40%, e Fiorino, 12,69%. Somente um veículo de passeio também sofreu com incremento superior a 5% em setembro, o Volkswagen T-Cross, com 9,56%.