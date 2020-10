Twitter tem queda no lucro líquido a US$ 28,7 milhões no 3º trimestre

29/10/2020 | 17:45



O Twitter registrou lucro líquido de US$ 28,7 milhões no terceiro trimestre, inferior ao lucro de US$ 36,5 milhões de igual período de 2019. O lucro por ação diluído ficou em US$ 0,04, de US$ 0,05 anteriormente, ante previsão de US$ 0,06 dos analistas consultados pelo FactSet.

Após o balanço, a ação recuava 14,36% no after hours em Nova York às 17h38 (de Brasília).

A receita do Twitter ficou em US$ 936,2 milhões no trimestre mais recente, crescimento de 14% ante igual intervalo do ano passado.

A companhia acrescentou 1 milhão de usuários diários no terceiro trimestre ante o segundo, resultado bem abaixo da previsão dos analistas.

Na comparação anual, o Twitter ganhou 42 milhões de usuários diários.

* Com informações da Dow Jones Newswires