Após transição capilar, Juliana Paes revela: - Eu não lembrava mais como era o meu cabelo

28/10/2020 | 15:10



Após dar adeus para sua personagem Carolina, da novela Totalmente Demais, Juliana Paes começou um processo de transição capilar, para voltar ao formato original de seus fios, bem cacheados. O fim desse processo, que durou cinco anos, se deu durante a quarentena e em suas redes sociais, a atriz arranca elogios toda vez que publica fotos ostentando o visual.

Durante sua participação no podcast do programa Simples Assim, nova atração de Angélica, a estrela contou que essa não foi a primeira vez que tentou voltar para as origens do seu cabelo, mas que sempre desistia da transição após críticas:

- Eu não lembrava mais como era o meu cabelo, acaba que a gente esquece como a gente é, perde a própria identidade. Raramente me deixava aparecer assim porque, nas poucas vezes que eu apareci assim, tinham algumas críticas: Ai, gosto mais do cabelo liso.

Foi para inspirar outras mulheres ao fazerem o mesmo, que Juliana decidiu pela transição mais atual:

- Senti que outras meninas começaram a falar assim: comecei a usar o meu cabelo cacheado também, estou fazendo a transição. Aí me toquei que eu tenho uma responsabilidade nessa brincadeira. Preciso manter um pouco isso, preciso ser forte.