Tiago Leifert anuncia nascimento de Lua, sua filha com Daiana Garbin

O clube dos papais ganhou mais um membro: o apresentador Tiago Leifert anunciou nesta quarta-feira, 28, que sua esposa, a jornalista Daiana Garbin, deu à luz primeira filha do casal, Lua. Além do anúncio, ele informou que as duas estão "ótimas".

"Lua nasceu! Obrigado pelo carinho! Mamãe e Lua estão ótimas!", disse em publicação no Instagram. A gravidez de Daiana completaria 40 semanas neste dia 28, depois de ter sido revelada para o público durante a final do Big Brother Brasil 2020, em abril.

No começo do mês de outubro, Daiana publicou uma foto mostrando a barriga e contou um pouco sobre os sentimentos durante a gravidez: "Ficar grávida é uma experiência fascinante. Sentir um bebê crescendo dentro de você é uma sensação que eu consigo definir como uma mistura de amor, alegria, força, coragem, medo e insegurança".

O nome da filha do casal foi revelado em junho de 2020. Diversos artistas responderam à publicação de Tiago, parabenizando o casal. "Parabéns Titi e Daiana bem vinda Lua", escreveu o diretor Boninho. "Que a linda e abençoada Lua ilumine com mais amor e alegrias a vida de vocês", desejou a apresentadora Ana Furtado.