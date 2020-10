Aidan é internado após complicações hepáticas

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



25/10/2020 | 17:43



Atualizada às 19h

Ex-prefeito de Santo André (2009-2012), Aidan Ravin (Republicanos) foi internado novamente por conta de problemas hepáticos, segundo apurou o Diário. O republicano, que neste ano é candidato a vereador, chegou a ficar hospitalizado por quase três meses recentemente em razão de complicações da Covid-19.

O Diário apurou que Aidan segue em observação no Hospital Brasil, na região central da cidade. A família e aliados do ex-prefeito têm tentando omitir a condição de saúde do ex-prefeito, 58 anos. Até meados de maio, antes de o republicano ser infectado pelo coronavírus, Aidan havia sido indicado para ocupar a vaga de vice na chapa encabeçada pelo ex-vereador Ailton Lima (PSB).

Por conta da doença, porém, Aidan deixou a chapa. A Covid deixou sequelas no ex-prefeito que limitaram sua atuação física na campanha. No mês passado, em entrevista ao Diário, Aidan afirmou que a candidatura a vereador representa “recomeço na vida política”.

Por meio de nota, a Rede D’Or, que gerencia o Hospital Brasil, não deu detalhes sobre o boletim médico do ex-prefeito, mas não negou a internação e indicou que o caso tem sido tratado a sete chaves. “O Hospital e Maternidade Brasil tem por política não confirmar ou conceder nenhuma informação sem autorização de pacientes ou familiares”.

Ao Diário, a mulher de Aidan, Denise Ravin, afirmou que o ex-prefeito “está bem e se recuperando”, mas evitou dar mais detalhes sobre a atual condição do republicano.