Com time alternativo, São Caetano vai sendo goleado pelo Pelotas-RS

O São Caetano entrou em campo para enfrentar o Pelotas-RS, pela nona rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Havia a expectativa de WO porque boa parte do elenco e comissão técnica entrou em greve ontem por falta de pagamento dos salários, mas o presidente em exercício Nairo Ferreira de Souza conseguiu convencer o elenco de juniores a representar o time na partida.



A partida, que acontece neste momento e o Pelotas, com gols de Marcão, aos cinco minutos, Itaqui, aos 24, Ariel, aos 27, Itaqui, aos 32, Ariel, aos 38 e Mateus, aos 41, vence por 6 a 0.



Nario Ferreira explicou o que acontece nos bastidores do Azulão. "Tudo o que eles (jogadores) falaram é verdade. Os salários e aluguéis (estão) atrasados. Tudo isso se confirma. O que eu não acho que deveria (ocorrer) é ter essa atitude de não fazer os jogos. (Os jogadores deveriam) Pensar um pouquinho na entidade, mas recorremos aos meninos da base, do júniores, para ter essa partida", comentou o presidente. "Cada caso é um caso. Esse é um problema de uma gestão antiga, que está saindo agora. Eu estou voltando agora, há nove dias. O jogador tem razão? Tem. Os salários estão atrasados? Estão. Mas eles têm de cobrar isso da gestão que estava aqui. Alguns estão com cinco meses atrasados outros menos. Cada caso é um caso", acrescentou Nairo. (com informações de Júnior Carvalho)