Luiza Ambiel discute com Fabíola Gadelha e é vetada de aparição durante gravação de Hora do Faro

24/10/2020 | 10:10



Luiza Ambiel foi a eliminada da semana de A Fazenda 12, mas nem por isso deixou de causar aqui fora! Como já é de praxe, os participantes do reality participam da gravação do programa Hora do Faro, e Luiza marcou presença. Porém, diferente de outras vezes em que Rodrigo Faro faz uma aparição virtual dentro da sede junto com o peão eliminado, na noite da última sexta-feira, dia 23, o apresentador apareceu sozinho e é claro, os peões estranharam.

De acordo com o colunista Leo Dias, a aparição da ex banheira do Gugu foi vetada após os produtores do programa descobrirem que Luiza combinou alguns sinais e códigos com Mirella, para informar a amiga algumas informações de fora do reality. A intenção era informar se a MC estava ou não popular aqui forma, dando uma vantagem importante para ela no jogo. Mas essa não foi a única polêmica durante a gravação de Hora do Faro.

Ainda segundo Leo Dias, Ambiel bateu boca e ficou alterada com a jornalista Fabíola Gadelha, após ela dizer que a participante fazia fofoca por maldade e queria colocar Mariano contra Biel. Vixe! O Hora do Faro vai ao ar no próximo domingo, dia 25, às 15h na Record TV.

Festa, beijos e punições

Enquanto isso, dentro do reality, os peões curtiram a Festa Neon. Tays e Biel tiveram uma DR durante toda a festa, mas no final, se reconciliaram e trocaram muitos beijos. E como já é comum no final de todas as festas, os peões receberam punições após levarem comida da festa para dentro da sede!