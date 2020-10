'Gilmore Girls' conquistou o público com histórias simples e cativantes

23/10/2020 | 16:31



Série que cativou fãs no mundo todo e, por aqui, não foi diferente, Gilmore Girls acaba de completar 20 anos. Sim, seu primeiro episódio foi ao ar no ano 2000. E, para quem quer matar a saudade ou conhecer a série, todas as sete temporadas estão no catálogo da Netflix. Além do especial Gilmore Girls: Um Ano para Recordar, composto por quatro episódios, de 90 minutos cada.

A história, criada por Amy Sherman-Palladino, mostra a divertida e emocionante relação entre mãe e filha, que têm uma conexão muito forte, o que as faz muito amigas. Lorelai Gilmore (Lauren Graham) Rory (Alexis Bledel) vivem na pequena Stars Hollow, onde todos se conhecem e gostam de dar pitacos na vida dos outros. Mãe solteira, Lorelai trabalha em um hotel; a filha, muito estudiosa, tem o objetivo de entrar na faculdade.

Em meio a essa relação das duas, estão os amigos e familiares. Os pais de Lorelai fazem de tudo para se reaproximar da filha e da neta, são jantares e festas para que isso se concretize, nem sempre com resultado positivo. Entre os amigos, Luke (Scott Patterson), dono da lanchonete onde as duas tomam café diariamente, está sempre disposto a ajudar a dupla. E tem ainda a amiga Sookie (Melissa McCarthy), uma cozinheira cheia de talento e boas receitas.

Algumas curiosidades sobre Gilmore Girls:

- Na trama, Rory e Dean (Jared Padalecki) vivem uma história de amor, que não ficou somente à ficção

- A forma de falar das personagens Alexis Bledel e Lauren Graham, muito rápido, tiveram a orientação de um professor, o ator George Bell ajudou as duas a pegarem o ritmo acelerado

- Quase toda a série tem momentos passados na lanchonete do Luke, com Rory e a mãe tomando canecas de café. Mas Alexis Bledel não toma café, daí terem de colocar em sua xícara refrigerante

- O ator Sean Gunn (Kirk) interpretou mais de um personagem na série, ele foi também o técnico de TV a cabo de Lorelai.

- Edward Herrmann, ator que interpretou o pai de Lorelai, morreu 2014, vítima de um câncer no cérebro