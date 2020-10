Obituário - 22 de outubro de 2020

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



22/10/2020 | 18:16



SANTO ANDRÉ

Joana Maria Machado dos Santos, 97. Natural de Inhambupe (Bahia). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 19, em Santo André. Cemitério Municipal de Santos (São Paulo), em Areia Branca.

Yutaka Saito, 96. Natural do Japão. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 19, em Santo André. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

Zélia Antunes Pereira Franzoli, 95. Natural de Cândido Mota (São Paulo). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 19. Memorial Planalto.

João Cardoso, 82. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antenor Cícero da Silva, 86. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Eva Claudina Jardim, 83. Natural de Diogo de Vasconcelos (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sinfronio Gomes Silva, 80. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia em São João Clímaco, São Paulo, Capital. Dia 19, em Santo André. Jardim da Colina.

Renato Biasseto, 79. Natural de Bragança Paulista (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 19. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Pedro Prensaque, 77. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dionizio dos Santos, 71. Natural de Brejões (Bahia). Residia no Jardim Record, em Taboão da Serra (São Paulo). Dia 19, em Santo André. Cemitério da Saudade, Municipal de Taboão da Serra (São Paulo).

Maria Aparecida Cesário de Oliveira, 69. Natural de Ourinhos (São Paulo). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Jorge dos Santos, 69. Natural de Camocim de São Felix (Pernambuco). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Roberto Monteiro da Silva, 65. Natural de Caçapava (São Paulo). Residia no Jardim Santo Eduardo, em Guarulhos (São Paulo). Comerciante. Dia 19. Cemitério não informado.

José Vilmar Alencar, 56. Natural de Munhoz de Melo (Paraná). REsidia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Instrutor de autoescola. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Rosa Montercine Lima, 89. Natural de Sorocaba (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério da Saudade.

Pecides Ramos de Souza, 85. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

José Celestino Lopes, 82. Natural de Presidente Bernardes (Minas Gerais). Residia no Jardim Ipê, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Geni Tardioli Muniz, 77. Natural de Monte Aprazível (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério da Paulicéia.

Valdelice Cândida de Souza Perez, 71. Natural de Seabra (Bahia). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Lourival Soares da Costa, 67. Natural de Itambacuri (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Luis Bezerra de Souza, 65. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Marlene Celer Gimenez, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Imperador, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Domingos Rodrigues Martinez, 82. Natural de Birigui (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 19, em Santo André. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo, Capital.

Marcelo Olímpio Tesolin, 80. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 20, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Carmela Lustri Queiroz, 89. Natural de Álvares Machado (São Paulo). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Laura Valério Rodrigues, 87. Natural de São Caetano. Residia em São Caetano. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério São Caetano, em Vila Paula.

Sírio José Tavares, 80. Natural de Dois Córregos (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Esmeralda Ribeiro Garcia, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Leila Barboza dos Santos, 59. Natural de Santo André. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.

Roseli Menino Nascimento, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 18. Vale da Paz.

Renildo da Silva Souza, 40. Natural de Coaraci (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.

Maria Vicente de Lima, 68. Natural de São Vicente Ferrer (Pernambuco). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Sérgio Antonio da Costa, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 19. Cemitério Municipal.

Simone Fidanza, 47. Natural de São Bernardo. Residia na Vila São José, em Diadema. Advogada. Dia 19, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Rodrigo Ferreira de Paula, 40. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 19. Cemitério Municipal.





RIBEIRÃO PIRES

Maria Geralda Ferreira, 75. Natural de São João da Ponte (Minas Gerais). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.

Maria do Carmo de Jesus, 80. Natural de Cícero Dantas (Bahia). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Antonio Muniz Ribeiro, 72. Natural de Cabo (Pernambuco). Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Claudia Lima Haag, 48. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Santa Rosa, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Nathalina Mariano, 82. Natural de Suzano (São Paulo). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 19, em Ribeirão Pires. Cemitério São João Batista, em Suzano (São Paulo).