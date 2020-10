Os melhores roteiros para conhecer os patrimônios mundiais da Alemanha

Redação

Do Rota de Férias



21/10/2020 | 17:18



Os dois mil anos de história deixaram marcas significativas na Alemanha, desde grandes feitos culturais até monumentos que contam um pouco sobre as mudanças pelas quais o país passou ao longo dos anos. Atualmente, a nação é lar de 46 patrimônios mundiais da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), cujas atrações vão desde conjuntos arquitetônicos majestosos até lindas paisagens naturais.

O Centro de Turismo Alemão (DZT) listou os melhores roteiros para quem deseja explorar os patrimônios mundiais do país. Confira:

Ao modo alemão

O roteiro “Alegria de viver e cultura erudita” apresenta aos visitantes um pouco de como é viver na Alemanha. Partindo de Frankfurt , o ele segue ao longo do rio Reno e passa por paisagens românticas cuja beleza os romanos já sabiam apreciar. Há castelos maravilhosos emoldurando o caminho que levam também até a época de Carlos Magno.

O trajeto segue pela região do Ruhr até chegar a Düsseldorf , paraíso das compras e uma das cidades mais criativas da Alemanha. Já em Bonn , antiga capital do país, os turistas se deparam com uma metrópole econômica e cultural de destaque internacional, além de cosmopolita.

Rezar e se divertir

Pode não parecer, mas a Alemanha também agrada aos turistas que estão em busca de elevar a espiritualidade e, claro, ter mais contato com os alemães. O roteiro “Espiritualidade e hospitalidade” pode surpreender os viajantes. Uma dessas atrações é o mosteiro de Maulbronn.

Criado pelos monges há cerca de 400 anos, o local é um complexo de características especiais, que marcou a história cultural dos seus arredores. Hoje, a antiga abadia cisterciense, localizada entre Heidelberg e Stuttgart, é não só o mosteiro mais bem conservado ao norte dos Alpes, bem como uma obra representativa da arquitetura medieval.

Inovação

A Alemanha é um país inovador, que se destaca por conta de fatores como urbanismo, design revolucionário da Escola Bauhaus e pensamentos contra a corrente, como os de Martim Lutero, que não só reformou a igreja no século 16, mas também transformou definitivamente a sociedade. Esse é o tema do roteiro “Visionários e precursores” , que mostra o caminho dos alemães que marcaram as tendências através dos séculos.

Nele, encontra-se Weimar, a cidade dos clássicos e dos grandes intelectuais: Goethe e Schiller, Herder e Wieland, Nietzsche, Fürnberg, Liszt, Bach, Cornelius, Gropius, Feininger, Klee e Itten. Por conta disso, o local é visto como uma joia da história intelectual alemã e europeia.

Alemanha em fotos

Na galeria, veja imagens das cidades mais bonitas do país.