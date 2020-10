Veja fotos surpreendentes da Ucrânia

Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



20/10/2020 | 10:18



Com igrejas ortodoxas, vilas que se espalham pela costa do Mar Negro e montanhas arborizadas no interior, a Ucrânia é um país tomado por belas paisagens no Leste Europeu.

Além da capital Kiev, o destino abriga diversos outros locais que valem a visita. É lá, inclusive, que ocorreu o desastre de Chernobyl, cidade que tem hoje parte da área aberta para tours repletos de cuidados.

O Rota de Férias preparou um álbum com fotos surpreendentes da Ucrânia. Confira:

Fotos surpreendentes da Ucrânia