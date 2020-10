Governo de São Paulo apresenta primeiros resultados dos estudos da Coronavac

Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



19/10/2020 | 13:15



Em coletiva de imprensa realizada no início da tarde desta segunda-feira (19), o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), informou que os primeiros resultados compravam que de todas as vacinas testadas no País contra o coronavírus, a Coronavac, imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan em parceria com o Sinovac, laboratório chinês, é o mais promissor de todas as vacinas que estão em fase de teste. “A vacina do Butantan foi a que apresentou os melhores índices de resultados adversos e é a mais promissora até aqui”, garantiu Doria.

Após o anúncio, Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, apresentou de forma detalhada os resultados dos estudos que estão sendo realizados. Até este momento, 12.054 pessoas entre 18 e 59 anos já receberam doses da vacina. A partir de agora terá início a expansão dos estudos, aprovado previamente pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em pessoas acima dos 60 anos, em crianças e em gestantes. “É a vacina com o melhor perfil de segurança”, afirmou Covas.

São Paulo tem hoje 1.064.039 casos confirmados de Covid-19. 38.035 pessoas morreram. 953.690 infectados se recuperaram e 116.869 pacientes tiveram alta hospitalar.

Além disso, Doria anunciou também, dentro do programada de retomada 21-22, apresentado na última sexta-feira (16), o investimento de R$ 6 bilhões e a geração de 136 mil novos empregos na malha ferroviária do estado de São Paulo. “É o primeiro grande anúncio de retomada econômica”, disse Doria.

No contrato de concessão estão previstas duplicações, reativações de trechos inativos, ampliação de pátios, entre outros. O investimento beneficiará 72 municípios, aumenta a capacidade de movimentação de 35 para 75 milhões de toneladas por ano . ”Este anúncio solidifica o estado como maior corredor do mercado do agronegócio brasileiro”, acrescentou.