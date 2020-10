Fiat Mobi 2021 ganha versão Trekking com suspensão elevada e nova central multimídia

Leo Alves

Do Garagem360



19/10/2020 | 09:48



A linha 2021 do Fiat Mobi recebeu leves mudanças visuais, com a adoção da nova identidade visual da marca italiana, e ganhou uma nova versão, a Trekking. Além do visual off-road, a configuração elevou a altura do subcompacto para 19 cm em relação ao solo – as versões Easy e Like mantém os 15 cm de vão livre.

Na linha 2021, o Fiat Mobi tem preço público sugerido de R$ 38.990 (Easy), R$ 46.490 (Like) e R$ 47.390 (Trekking).

Fiat Mobi 2021

A maior altura do Mobi Trekking fez o modelo ter um ângulo de entrada de 24º maior até que o de alguns SUVs, como Chevrolet Tracker (17º), Nissan Kicks (20º) e Hyundai Creta (21º). Além do vão livre maior, a versão conta com adereços visuais para compor a proposta aventureira.

Dessa forma, o Mobi Trekking conta com teto pintado em preto e com barras longitudinais, calotas escurecidas ou rodas de liga leve de 14 polegadas, retrovisores pintados em black piano, faixas laterias e maçanetas pintadas na cor do veículo, novos tecidos com costura laranja e adesivo na tampa traseira.

Nova central multimídia

Outra novidade da linha 2021 do Mobi é a central multimídia UConnect de sete polegadas, a mesma da nova Fiat Strada. Ela permite a conexão sem fio para realizar o espelhamento da tela via Apple CarPlay e Android Auto, além de ter conexão Bluetooth e entrada USB. A central é oferecida como opcional nas versões Like e Trekking.