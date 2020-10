Barão de Mauá, a avenida do comércio e das praças

Bia Moço

Diário do Grande ABC



18/10/2020 | 23:59



Basta andar alguns metros dos 6,7 quilômetros da Avenida Barão de Mauá, no Centro de Mauá, para se deparar com três praças que quebram a sensação de centro comercial da via. As pequenas áreas verdes, porém, não passam desapercebidas pela população e acabam sendo até mesmo um local de refúgio em meio a cidade agitada.

Logo no início, uma grande paineira, na qual as pessoas param para olhar e até mesmo fotografar, chama a atenção. Pedestres e comerciantes orgulham-se de a árvore ser reconhecida como símbolo da cidade e, por isso, ter importância histórica na via. O decreto municipal 2.072, de 1978, reconhece o exemplar como monumento e confirma a fama que o espaço leva nas ruas. Tudo está, inclusive, destacado no site da Prefeitura, onde se diz que a paineira “foi declarada a árvore-símbolo do município”.

O local em que ela foi plantada, batizado como Praça da Paineira, fica ao lado da Praça Teotônio Villela e, andando um pouco mais, bem no meio da avenida tem também a Praça da Bíblia e, assim, o logradouro movimentado reúne pequenos pedaços de calmaria.

Na Praça da Bíblia, além dos munícipes descansando, a equipe de reportagem encontrou um senhor conhecido por seus colegas como Relíquia, não só da via, mas também da cidade. Prestes a completar 82 anos, o taxista Brasílio Luiz Tonussi, que trabalha há três décadas no ponto de táxi que fica na praça, contou sobre as mudanças pelas quais a via passou desde que ele chegou na cidade, em 26 de agosto de 1954.

“Aos 15 anos, cheguei em Mauá, vindo de Boituva, no Interior. Mudei de cidade com meus pais e irmãos. Dos oito filhos, quatro ainda são vivos e três permaneceram em Mauá, assim como eu, que fiz minha vida e criei minha família aqui”, contou orgulhoso, revelando ter três netos.

Brasílio, como também é chamado, explicou que, naquela época, a Barão de Mauá em nada se assemelha com o que é hoje. No lugar do asfalto, sua memória guarda um vasto caminho de barro. Já ao longo da via, tomada por comércios diversos, casas e terrenos faziam do centro comercial uma área tranquila e de moradia. Na Praça da Bíblia, além de residências havia uma pequena rodoviária. “O ponto de táxi era na Rua Manoel Pedro Júnior, aqui do lado. Quando me aposentei em montadora, aos 45 anos, vim trabalhar como taxista. Mas em 1987 o ponto já estava aqui, e a praça já existia havia uns dez anos mais ou menos”, lembrou.

De acordo com Brasílio, até meados de 1970 o endereço mantinha as características antigas, quando começou a ganhar paralelepípedos e, em 1982, passou a ser asfaltada. “Mas foi mesmo por volta de 1960 que começou a melhorar. Não era esse mesmo visual. Hoje é difícil até andar na Barão de Mauá, de tanto movimento que existe”, contou o taxista.

Morador da Vila Bocaina depois de ter desembarcado na Vila Augusto, seu Brasílio garante que conhece bem Mauá e que a cidade faz parte da sua trajetória. Além disso, desde que começou a trabalhar como taxista, “rodou todos os pontos do município” e, o que ainda não tinha visto, hoje sabe “de cor”. “Quase que toda minha vida foi aqui em Mauá e, há 33 anos trabalho na Barão. Acho que a via, assim como a cidade, foi se adequando ao tempo, às tecnologias, e ao mundo moderno”, finalizou, afirmando que, em breve, pretende parar de trabalhar. “Já deu né? Quero vender meu ponto e meu carro, o que tive de adiar com a pandemia da Covid-19. Mas posso dizer que o taxi é um lazer maravilhoso para mim e me fez muito feliz ao longo dessas três décadas”, assumiu emocionado.