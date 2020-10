São Caetano inicia returno contra o Joinville em casa

Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



18/10/2020 | 07:00



Buscar um pequeno milagre durante o returno da Série D do Campeonato Brasileiro é a meta do São Caetano nos próximos compromissos. Atualmente na oitava e última colocação do Grupo 8, com dois pontos acumulados e nenhuma vitória, o time precisar quebrar a má fase dentro da competição para ainda sonhar com uma quase impossível classificação para a próxima etapa.

A nova chance atrás de resultados positivos ocorre hoje à noite, contra o Joinville, pela sétima rodada. O jogo começa a partir das 18h, no Estádio Anacleto Campanella. Em quarto lugar (nove pontos) no grupo, os catarinenses estão de olho na parte de cima da tabela e voltam a atuar depois de expressiva goleada de 6 a 1 diante do Tubarão.

Não se sabe quem irá começar a partida pelos lados do São Caetano, principalmente pelo fato de que a equipe considerada reserva vem atuando desde o começo do campeonato. Expulso na partida anterior, na derrota por 3 a 1 para o Pelotas, o volante Guilherme Amorim é desfalque certo.

inda sem um novo técnico, após o pedido de demissão de Alexandre Gallo, na segunda-feira, o ex-jogador Dininho continua como interino. Complicações nos bastidores do clube, incluindo salários atrasados há alguns meses para jogadores e funcionários, têm dificultado as coisas e o reflexo pode estar sendo visto em campo na disputa da Série D.