Compostagem tem potencial para reduzir mais de 50% dos resíduos

Reduzir a quantidade de resíduos gerados é uma urgência em todo o mundo. A adoção de compostagem, que dá destino adequado aos resíduos orgânicos, pode diminuir em até 50% a quantidade de detritos recolhidos. Engenheiro ambiental e urbano e especialista em compostagem, Victor Hugo Argentino explica que compostagem é a reciclagem dos resíduos orgânicos, ou seja, a transformação de resíduos com origem vegetal e animal em composto orgânico, de maneira controlada.

“Considerando apenas resíduos urbanos, a adoção em massa da compostagem teria capacidade de reduzir mais da metade do volume destinados a aterros, cerca de 40 milhões de toneladas por ano, visto que a Abrelpe (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais) estima (no Panorama dos Resíduos sólidos urbanos no Brasil - 2018/2019) a geração nacional em 79 milhões de toneladas por ano”, afirmou. No Grande ABC, de janeiro a junho deste ano, foram recolhidas 401 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos.

A PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos) determina que o município deve “implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido”, mesmo assim, as poucas iniciativas da região não atendem a todos os territórios da cidade.

“A PNRS estabelece que os governos municipais são responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos domésticos e de limpeza pública, além de ser responsáveis por implantar sistemas necessários para a reciclagem dos resíduos orgânicos urbanos, assim como incentivar que resíduos de origem não-urbana, como comerciais (de grandes geradores como supermercados, restaurantes, shopping, etc) também sejam reciclados”, reforça Victor Hugo.

Destinar os resíduos tem custo alto para os municípios e com a compostagem, esse valor também seria reduzido. Em 2019, as sete cidades do Grande ABC gastaram cerca de R$ 346 milhões para mandar o material para aterro sanitário. Para o advogado especialista em meio ambiente, Virgílio Alcides de Farias, o grande volume de dinheiro público que as administrações municipais gastam para enterrar os resíduos orgânicos é ato ilegal. “Atuam contra o erário e merecem responder por improbidade administrativa”, acusa.

Farias destaca que fazendo a coleta seletiva dos resíduos orgânicos e a compostagem conforme dispõe a legislação, os municípios podem reduzir em cerca de 50% os gastos que a população paga para enterrar. “Os prefeitos preferem fazer a gestão antiecológica e antieconômica que atende aos interesses privados”, concluiu.

Líder da Arco (Ações para Reciclagem e Compostagem), Natália Pietzsch afirma que é preciso falar em compostagem para melhorar efetivamente a taxa de reciclagem e o aproveitamento de resíduos nas cidades. “Deve ser internalizado pela população que não se trata de lixo, algo que não possui valor, mas de matéria-prima para a agricultura. A compostagem fecha o ciclo alimentar, devolvendo todos os nutrientes que estão nas cascas e polpa dos alimentos para o solo e, assim, permitindo produzir novos alimentos sem o uso de fertilizantes químicos”, ressalta.

Iniciativas municipais são tímidas