Recém-lançado, Jovem Talento Ciee inicia contratações de estagiários

17/10/2020 | 23:59



Recentemente lançado pelo Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola), o programa Jovem Talento, que oferece estágio com capacitação a distância para jovens que estão cursando o ensino médio, já realiza as primeiras contratações nas cidades de Ituverava, São Sebastião e São Paulo, todas em São Paulo. Pelo programa, os adolescentes terão carga horária diária de seis horas, sendo uma reservada para a capacitação EAD (Ensino a Distância) na própria empresa. A evolução de cada estagiário será acompanhada por um gestor da empresa, e um tutor do Ciee estará disponível para auxiliar em caso de dúvidas.



A iniciativa representa a oferta direta de mais oportunidades para os jovens – faixa etária mais afetada pelo desemprego – e também combate a evasão escolar, já que para estar no programa é preciso estar matriculado em uma instituição de ensino. O programa, que é válido para os Estados das regiões Norte, Nordeste (exceto Pernambuco), Centro-Oeste e São Paulo, conta com cursos on-line divididos em quatro trilhas: administração, comércio e varejo, contabilidade e finanças e tecnologia. Informações no site portal.ciee.org.br.