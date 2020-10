Qual a diferença entre o macaco e o gorila?

Tauana Marin

Diário do Grande ABC



17/10/2020 | 23:59



De maneira popular chamamos todos os primatas de macacos e isso inclui o gorila. Os primatas possuem diversas famílias, gêneros e espécies, que é a forma que são classificados e organizados. Atualmente são reconhecidas 512 espécies no mundo.



Gorilas não têm rabo, como algumas espécies de macacos. Eles possuem duas espécies e quatro subespécies, todas vivem na África e estão ameaçadas de extinção. O peso dos gorilas pode variar um pouco, chegando a 180 quilos para os machos e 98 quilos para as fêmeas.



Esse tipo de mamífero tem corpo robusto, com peito extremamente forte e largo e um abdômen proeminente, o rosto não possui pelos, apresenta grandes narinas, orelhas pequenas e sobrancelhas salientes.



São animais diurnos e vivem em grandes grupos familiares, entre quatro a seis animais adultos, jovens e filhotes. A sociedade é mantida por um macho dominante, seu hábito alimentar é chamado folívoro-frugívoro, ou seja, se alimenta de folhas e frutos.

Gorilas na natureza vivem em torno de 40 anos e no cativeiro há registros de um que viveu 63 anos, em um zoológico de Arkansas, Estado do Sul dos Estados Unidos.



Uma das curiosidades para a espécie é quando se identifica o líder do grupo – o mais velho –, que passa a ser chamado de silverback. O macho apresenta a coloração dos pelos do seu dorso diferenciada dos outros machos mais jovens do grupo por uma coloração acinzentada prateada.



Gorilas começam a preparar o seu lugar para passar a noite após a alimentação da tarde – até uma hora antes do anoitecer. Silverback é quem inicia o processo e usa o local apenas por uma noite.



Esses primatas são muito inteligentes, podendo usar ferramentas simples e aprender a linguagem de sinais em cativeiro.

Os braços dos gorilas são mais longos do que as pernas. Isso lhes permite andar usando os quatro membros, enquanto ainda permanecem com postura vertical

Consultoria do Departamento Técnico de Biologia da Fundação Parque Zoológico de São Paulo.