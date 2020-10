Times de Mauá representam futebol do Grande ABC na disputa da Segunda Divisão

Do Diário do Grande ABC



17/10/2020 | 07:10



Começa hoje a disputa da Segunda Divisão do Campeonato Paulista Sub-23. Neste ano, o torneio contará com a presença de 35 equipes, divididas em sete grupos, cada um com cinco times.

Depois de turno e returno, os dois melhores pontuantes seguem na disputa, assim como os dois melhores terceiros colocados no geral. O último jogo da final está programado para 16 de dezembro.

O Grande ABC marca presença com a participação do Grêmio Mauaense e do Mauá FC, ambos aparecendo no Grupo 7, ao lado dos adversários Barcelona Esportivo, SKA Brasil e Jabaquara.

Entre as equipes locais, o Mauaense faz sua estreia hoje à tarde, a partir das 15h, contra o SKA Brasil, no Estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco.

Já o Mauá FC entra na Segunda Divisão 2020 na terça-feira, também às 15h, quando medirá forças com o Barcelona, jogando em casa, no Estádio Pedro Benedetti.