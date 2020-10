Filippi perdeu aposta com Pretinho candidato

Raphael Rocha



17/10/2020 | 00:16



Ex-prefeito de Diadema e candidato do PT ao Paço neste ano, José de Filippi Júnior admitiu que ficou surpreso ao ver que o presidente da Câmara, Pretinho do Água Santa (DEM), foi escolhido pelo prefeito Lauro Michels (PV) para representar o governo nas urnas. “Perdi três caixas de guaraná, duas garrafas de vinho e duas caixinhas de cerveja. Tinha certeza que o Márcio seria candidato”, reconheceu o petista, ao citar o deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos), que era o plano A de Lauro, mas rejeitou ser candidato neste ano. “Por causa dessa escolha perdi todas as apostas que tinha feito”, brincou.

Visita

Diretor superintendente do Diário, Marcos Bassi recebeu ontem a visita do presidente da Câmara de Diadema e candidato do DEM à Prefeitura, Pretinho do Água Santa. A conversa centralizou nas particularidades da cidade, com uma das maiores densidades demográficas do País e com um orçamento apertado para cuidar de quase 420 mil habitantes.