Antes de inaugurar, São Bernardo refaz trecho de corredor de ônibus no Rudge

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



15/10/2020 | 07:59



A Prefeitura de São Bernardo ainda nem marcou data para entregar trecho do corredor de ônibus do Rudge Ramos e já tem de refazer a obra. O piso colocado no local trincou mesmo sem tráfego de veículos pesados e está sendo refeito na altura do número 3.915 da Avenida Senador Vergueiro.

O retrabalho chama atenção de quem passa pelo local. Uma leitora, que preferiu não se identificar, enviou vídeo para a Redação do Diário inconformada com o desperdício. “Essa obra demorou meses para ficar pronta, agora estão demolindo tudo, para variar. Um tal de constrói e demole. É o nosso dinheiro jogador fora. Tanto para fazer como para quebrar”, desabafou a moradora.

A equipe de reportagem esteve no local e constatou que o trabalho está sendo refeito. Questionado, um dos trabalhadores da obra informou que o retrabalho acontece porque “o asfalto do corredor de ônibus trincou”.

O empreendimento é parte da segunda etapa do projeto viário Corredor Rudge Ramos-Vergueiro, que ligará a Avenida Senador Vergueiro ao Paço. A primeira etapa foi entregue em agosto e faz a ligação entre a Praça São João Batista e a Avenida Doutor Rudge Ramos. Neste trecho, por enquanto, o pavimento está suportando o tráfego de veículos.

Questionada, a Prefeitura de São Bernardo assumiu que o retrabalho acontece em trecho de 20 metros e que o local está recebendo troca de pavimento de concreto. Segundo o Paço, o serviço precisou ser refeito pela empresa responsável pela obra (Construtora Kamilos Ltda), “por não apresentar os padrões de qualidade exigidos em contrato”. A administração informou ainda que a troca do pavimento não teve custo adicional aos cofres públicos e que a entrega da segunda etapa do projeto, que contará com 22 paradas de ônibus, está prevista para dezembro.

O corredor de ônibus já deveria estar em funcionamento desde dezembro de 2018, prazo estipulado pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) durante visita à obra, em fevereiro daquele ano, quando informou que 60% do empreendimento estava pronto.

HISTÓRICO

O corredor é um dos 11 que integram o Programa de Transportes Urbanos da cidade, anunciado em 2012, com um total de 40 quilômetros de extensão. As obras no local foram retomadas em 2017, após período sem movimentação, e, ao todo, estão sendo investidos R$ 43 milhões na edificação por meio de financiamento parcial do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

O objetivo da construção é diminuir o trânsito e tempo de locomoção dos usuários dos transportes públicos. A previsão é que o viário disponha de 30 paradas de ônibus: Versolato, Antônio Secato, Expedicionários, Vicente de Carvalho, Kennedy, 11 de Agosto, João Daprat, Ernerto Cleto, 13 de Maio, Maria da Penha, entre outros. Quando finalizado, o projeto conectará a região Norte do município ao Centro, após percorrer os bairros Taboão, Rudge Ramos e adjacências