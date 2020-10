Serviços não essenciais ficam no escuro em Roraima

15/10/2020 | 07:06



Diversas secretarias de administração do governo de Roraima ficaram no escuro na quarta-feira, 14. A concessionária Roraima Energia decidiu dar um basta ao calote que o governo estadual tem dado na conta de luz e enviou agentes para cortar a energia de secretarias que prestam serviços considerados não essenciais, como de saúde e segurança pública.

A empresa afirma que fez de tudo para chegar a um acordo de quitação de dívida com o governador Antonio Denarium (ex-PSL, sem partido), mas o caso não havia avançado. Do início da atual gestão estadual, janeiro de 2019, até agora, já se acumula uma dívida vencida e não paga de aproximadamente R$ 88 milhões.

Por meio de nota, a Roraima Energia declarou que "essa inadimplência se tornou insustentável, afetando drasticamente o caixa da empresa" e que essa situação resultou na redução do fornecimento de óleo diesel. "Diariamente, cerca de 1 milhão de litros de combustível são comprados pela empresa para garantir a geração de energia para todo o Estado, único ainda não interligado ao Sistema Interligado Nacional e, por isso, depende essencialmente da geração feita por usinas térmicas locais", explicou a concessionária. O governo relembrou que tentou negociação com a empresa a respeito das dívidas deixadas por gestões anteriores, "mas até o momento a negociação não foi concluída".

Ainda segundo o governador, a Roraima Energia fez a aquisição em leilão, em 2019, da companhia estatal CERR, por R$ 297 milhões, e até hoje não pagou a dívida ao Estado. A empresa nega essa inadimplência.

No fim do dia, depois de uma reunião com a concessionária, Denarium afirmou ao Estadão que, finalmente, chegou a um acordo com a empresa. "Conseguimos, finalmente, acertar o pagamento das dívidas, para não ficar mais nenhum centavo em aberto. Nesta quinta-feira (hoje), já vamos depositar uma primeira parcela de R$ 23 milhões", disse. A promessa é que todas as religações estejam normalizadas ainda hoje.

Segundo Denarium, o acordo envolveu a retirada de juros e multas do passivo total de R$ 739 milhões, que acumulava dívidas de mais de duas décadas. Com a negociação, o valor a ser pago, disse, será de aproximadamente R$ 103 milhões, no prazo de cinco meses.

Na próxima semana, a concessionária de energia deverá negociar as dívidas com a Companhia de Águas e Esgotos de Roraima (Caer), de mais R$ 110 milhões. "O governo do Estado de Roraima, com esse acordo, nunca mais vai atrasar um dia sequer de pagamento de conta de luz", comentou o governador do estado.

Calote

O Estadão tem acompanhado o drama do abastecimento no Estado. Reportagem publicada em setembro revelou que o governo acumula uma dívida histórica de energia que já chega a R$ 739 milhões. O calote já tem comprometido a capacidade da empresa de comprar combustível para abastecer suas usinas, podendo causar, até mesmo, racionamento de luz, prejudicando a população de 605 mil habitantes de Roraima.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.