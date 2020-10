Parlamento de Ribeirão se esquiva de avaliar conduta de Rubão após xingamentos

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



15/10/2020 | 00:01



Passadas três semanas do episódio em que o vereador Rubão Fernandes (PSD) ofendeu os colegas na Câmara de Ribeirão Pires e disparou palavras de baixo calão, o Legislativo tem jogado para debaixo do tapete debate sobre punição ao parlamentar.



O Diário apurou que o assunto nem é mais comentado entre os políticos, que, no dia em que Rubão teve acesso de fúria, se mobilizavam para enquadrar o pessedista – como não há uma comissão de ética constituída, a ideia era criar uma ou, então, lançar mão de mecanismo que pudesse apurar se Rubão havia quebrado decoro parlamentar.



Na sessão do dia 24, Rubão se descontrolou quando foi aprovado projeto de lei, de autoria do governo do prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB), que remaneja receitas e despesas do orçamento. Dentro do pacote, havia supressão de R$ 5 milhões da Secretaria de Educação para reforçar o caixa municipal em ações de combate à Covid-19.



“Alguns vereadores não sabem votar. Que absurdo. Isso é uma palhaçada. Não dá para entender. Temos que dar um basta nestes vereadores. São todos lixos. É isso que tenho para falar”, esbravejou Rubão, na ocasião. “Tem hora que é preciso mandar para p... que pariu. Tem de se ferrar. Vão para p... que pariu. É meu desejo. Estou desabafando aqui”, gritou, na sequência.



No dia seguinte, em suas redes sociais, Rubão pediu desculpas, embora tenha mantido o tom crítico aos colegas que haviam avalizado a proposta. Nas sessões seguintes, voltou a tocar no assunto e pedir perdão aos colegas de parlamento.



O presidente da Câmara, Rato Teixeira (PTB), se esquivou de comentar o assunto à equipe do Diário. No dia da sessão em que Rubão disparou contra os vereadores, o petebista exigiu respeito com os vereadores e com a casa. A postura de Rubão desagradou até mesmo aliados do ex-prefeito Clóvis Volpi, candidato do PL à Prefeitura de Ribeirão e nome defendido pelo pessedista nas urnas.



Com a aprovação do pedido de CPI da Saúde, que vai investigar o contrato da Prefeitura com a Santa Casa de Birigui, alvo da Operação Raio X, o foco do Legislativo mudou. Isso porque dependerá de Rato tomar um parecer a respeito de instalar ou não a comissão, já que o regimento interno é confuso e não trata especificamente sobre os trâmites de uma CPI. O parecer sobre a comissão deve ser dado na sessão de hoje.