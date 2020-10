Vila Gerty e os Leandrini

Ademir Medici



15/10/2020 | 07:00



Roberto Leandrini

(*) São Paulo, 26-4-1936

(f) São Caetano, 8-10-2020

<CF160><EM>“Um passarinho pousou no topo de um dos grossos mourões que sustentavam a porteira da vacaria de José Gomes. Pousou e deixou uma sementinha. Por dentro, o mourão estava oco e apodrecido, pois foi pelo seu interior que a semente foi descendo, descendo, até chegar ao chão. Depois a sementinha brotou e debaixo do mourão nasceu uma figueira.”

Cf. Diário do Grande ABC, A História dos Bairros (XVI), Vila Gerty começou em volta de uma figueira: 25-7-1976.



Os Leandrini são fundadores da Vila Gerty. O patriarca, Vergilio, se casara, em 1915, com Maria Panariello. Há exato um século, 1920, o casal chega a São Caetano. Mora no bairro Monte Alegre. Muda para a Vila Baeta, em São Bernardo, participando da formação inicial do bairro. Retorna ao Interior. No início da década de 1930, já com a família aumentada, os Leandrini estão de volta a São Caetano, fixando-se nas terras da futura Vila Gerty, então parte do Núcleo Colonial de São Caetano, onde morava a família Fiorotti.

Vergilio Leandrini trabalhava para Simão Heinsfurter, dono de uma grande chácara no lugar, que vai anteceder loteamentos como as vilas Nova, Gisela e Gerty, cada qual com sua história, unificadas como bairro Nova Gerty.

A PRIMEIRA TV

A maioria dos 11 irmãos Leandrini tem história na área. Álvaro, o primogênito, eletrotécnico de profissão – antes de ser corretor de imóveis – montou um aparelho de televisão que, em meados de 1950 – quando da inauguração da TV Tupi – foi o primeiro do bairro.

"Como não poderia ser diferente, a televisão atraía muita gente para a minha casa”, disse ao Diário o Sr. Vergílio, ao ser entrevistado em 1976 dentro da série A História dos Bairros. Com a partida de Roberto Leandrini, há uma semana, só dois dos 11 irmãos estão vivos, Leandro e Maria.

Roberto foi vereador à Câmara de São Caetano por três legislaturas seguidas, de 1969 a 1983. Ingressara na política partidária por meio do irmão mais novo, Floriano, também ex-vereador e que, em 1969, mesmo ano da primeira eleição do irmão, havia sido candidato a prefeito de São Caetano, com 30 anos, sem conseguir se eleger. Floriano elegeu-se, posteriormente, à Assembleia Legislativa.



EM LIVRO

Vergílio Leandrini, na entrevista ao Diário, falou com alegria sobre a família e a transformação do rural em urbano de toda a área. A íntegra do seu depoimento faz parte do livro Migração e Urbanização, a Presença de São Caetano na Região do ABC (Editora Hucitec/PMSCS, 1993), iniciativa do jornalista Aleksandar Jovanovic, a quem sempre agradecemos.

O Banco de Dados do Diário preserva os negativos das fotos feitas em 1976, por ocasião da reportagem sobre a história da Vila Gerty, hoje bairro Nova Gerty.

Diário há meio século

Quinta-feira, 15 de outubro de 1970 – ano 13, edição 1359

Manchete – Ceará vive pânico de fome

Santo André – O secretário estadual da Justiça, Helly Lopes Meireles, vem ao gabinete do prefeito Newton Brandão, no Paço Municipal, e assina convênio para a construção da sede do novo Fórum, no Centro Cívico.

Semana da Criança – Laerte Pinotti toma posse como prefeito mirim de São Bernardo; o menino William toma posse como prefeito mirim de São Caetano.

Professorado – Hoje (15 de outubro de 1970) o Baile do Professor, no Ocara Clube: Rua Coronel Oliveira Lima, 146, em Santo André.

Em 15 de outubro de...

1940 – Dom Clemente transfere de São Bernardo as imagens dos santos Bernardo e Nossa Senhora do Montesseratte, obras sacras valiosíssimas e que hoje ocupam espaço nobre no Mosteiro de São Bento, em São Paulo.

Hoje

- Dia do Professor

Município Paulista

- Hoje é o aniversário de Ilha Solteira. Elevado a município em 1991, quando se separa de Pereira Barreto.

Santos do Dia

-Tecla de Kitzingen

TERESA D’AVILA. A Teresa de Jesus (Ávila, Espanha, 515-1582). Carmelita. Reformadora e doutora da Igreja