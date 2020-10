AIE eleva projeção para oferta de petróleo pelo Brasil em 2020

14/10/2020 | 07:49



A Agência Internacional de Energia (AIE) elevou a projeção para a oferta de petróleo pelo Brasil neste ano, mas manteve a expectativa para 2021. Já do lado da demanda doméstica, a entidade, com sede em Paris, voltou a fazer ajustes para cima na projeção do próximo ano, porém, não alterou seu número para o atual.

A AIE espera que a demanda por petróleo pelo Brasil fique em 2,89 milhões de barris por dia (bpd) neste ano. Para 2021, a projeção da entidade teve ligeiro aumento, de 2,98 milhões para 2,99 milhões de bpd, conforme relatório mensal da Agência, publicado na manhã de hoje.

Em termos de produção, a AIE elevou a expectativa para a oferta de petróleo por parte do Brasil para 3,07 milhões de bpd - antes previa 3,05 milhões de bpd. Em relação a 2021, a estimativa foi mantida em 3,28 milhões de bpd.

A produção brasileira de petróleo se manteve estável em agosto em torno de 3,2 milhões de bpd, em linha com as projeções da AIE. "A produção foi 94 mil barris por dia superior a um ano atrás e os campos do pré-sal continuaram apresentando forte desempenho", informa a Agência.