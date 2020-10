Produções para lembrar o Dia dos Professores

14/10/2020 | 07:20



Pode ser um tanto repetitivo, mas é sempre divertido selecionar atrações com temática do Dia dos Professores, que é comemorado em 15 de outubro. E há produções bem interessantes na Netflix para destacar.

Nos últimos tempos, uma série das mais faladas e apreciadas é a espanhola Merlí. Dividida em três temporadas, com cerca de 13 episódios cada, a produção mostra como o professor de filosofia Merlí Bergeron (Francesc Orella) passa para seus jovens alunos os ensinamentos dos grandes pensadores da humanidade. É com Merlí que os adolescentes do ensino médio vão aprender a pensar e agir, vivendo momentos engraçados e outros emocionantes.

Já na série O Método Kominsky, Michael Douglas é um ator decadente que dá aulas para os aspirantes ao estrelato, que exigem dele toda a paciência do mundo. Além de passar sua forma de atuação, Sandy Kominsky lida com a idade, tendo ao seu lado o agente e amigo de longa data, Norman (Alan Arkin).

Há ainda a série dinamarquesa Rita. Aqui, a professora Rita Madsen (Mille Dinesen) é divorciada e mãe de um adolescente. Docente com dom para ensinar, ela tem personalidade forte, com uma vida pessoal bem atrapalhada.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.