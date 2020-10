Zona do euro: produção industrial sobe 0,7% em agosto ante julho, como previsto

14/10/2020 | 07:08



A produção industrial da zona do euro cresceu 0,7% em agosto ante julho, numa indicação de que continuou se recuperando dos efeitos da pandemia de coronavírus, ainda que em ritmo bem mais fraco do que nos meses anteriores, segundo dados publicados nesta quarta-feira pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. A variação veio em linha com a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

Na comparação anual, a indústria do bloco reduziu a produção em 7,2% em agosto. Neste caso, a projeção do mercado era de queda um pouco maior, de 7,4%. A Eurostat também revisou suas estimativas para a produção industrial de julho, para alta de 5% na comparação mensal e contração de 7,1% no confronto anual. Fonte: Dow Jones Newswires.