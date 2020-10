13/10/2020 | 09:10



Após passar cerca de 95 dias internado no início deste ano, Milton Gonçalves voltou ao hospital na última segunda-feira, dia 12, após se sentir mal em casa.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o ator está no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da unidade coronariana da Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro.

Aos 86 anos de idade, Milton foi hospitalizado anteriormente no dia 10 de fevereiro após sofrer um acidente vascular cerebral isquêmico. Na época, ele precisou passar por uma cirurgia e chegou a respirar com a ajuda de aparelhos. Felizmente, se recuperou, recebendo alta no dia 15 de maio.