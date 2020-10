Grande ABC reúne 449 postos de trabalho na semana

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



12/10/2020 | 07:16



Conforme a quarentena vai sendo flexibilizada e a roda da economia volta a girar, a tendência é a de aumentar a oferta de vagas. É o que tem acontecido no Grande ABC. A maioria é disponibilizada pelos centros públicos municipais e requer baixa qualificação, no entanto, tem crescido também a demanda por profissionais capacitados. Nesta semana, ao todo, há 449 postos de trabalho. E, além deles, existem 144 chances para estudantes – leia mais abaixo.

A maior parte das oportunidades foi captada pelo CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá: 135. Dessas, há três para tapeceiro de móveis, três para auxiliar de linha de produção e três para auxiliar de limpeza. As chances estão no aplicativo Sine Fácil, disponível para Android e iOs, para candidatos que já têm perfil no centro público.

Em São Bernardo, a CTR (Central de Trabalho e Renda) conta com 115 chances. sendo 28 para ajudante de carga e descarga, 12 para operador de empilhadeira elétrica, oito para carreteiro e seis para serralheiro, entre outros. Interessados devem enviar currículo para ctr@saobernardo.sp. gov.br com função pretendida.

O Portal de Emprego da Prefeitura de São Caetano oferece 90 postos, basta consultar https://www.softwarerh.com.br/v2/prefeituradesaocaetano para verificar oportunidades.

Em Ribeirão Pires, o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) disponibiliza 41 vagas, por exemplo, 15 para recepcionista atendente e cinco para mecânico de manutenção de máquinas. Interessados devem visitar o portal Emprega Brasil, do governo federal (https://empregabrasil.mte.gov.br).

O CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André possui 29 oportunidades, como dez para atendente de telemarketing, quatro para motorista de caminhão-betoneira e três para costureira. Inscrições são feitas pelo Emprega Brasil.

Em Diadema, o CPETR conta com 19 postos de trabalho, sendo sete para ajudante geral e três para acabador e instalador de mármore e granito. Basta enviar o currículo para vagas.emprego@diadema.sp.gov.br.

A Luandre traz 15 postos, sendo o que oferece o melhor salário é o de analista de logística sênior (R$ 6.500 a R$ 7.000). Há também para técnico eletrônico (R$ 3.000 a R$ 3.500) e auxiliar de enfermagem para centro cirúrgico (R$ 2.000 a R$ 2.500). Inscrições são feitas pelo site www.candidato.luandre.com.br ou no aplicativo.

Agências de marketing contratam seis profissionais

A Agência de Comunicação e Marketing Propeller, de São Caetano, busca por quatro profissionais: diretor de arte, assistente de arte, atendimento publicitário e planejamento estratégico. Além deles, estagiário de conteúdo também está sendo recrutado.

Para as duas primeiras vagas, é preciso enviar currículo e portfólio para vagas@propellermkt.com.br. Para as demais, apenas o currículo para o mesmo endereço até o dia 15.

A Agência Leelah Marketing Digital, de São Bernardo, busca por designer que já tenha experiência na área e disponibilidade para início imediato, em home office nesse primeiro momento. Interessados devem enviar currículo e portfólio para atendimento@leelah.com.br.

Nube dispõe de 143 chances e inscreve para feira de estágio

O Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios) disponibiliza nesta semana 143 oportunidades de estágio para o Grande ABC. Interessados podem se cadastrar gratuitamente no www.nube.com.br.

Dos dias 26 a 28, o Nube realizará uma feira de estágios. Gratuito, o evento será 100% digital, com painéis de conversas e palestras para que o estudante fique por dentro do mercado. Serão oferecidas também dicas de processo seletivo.

Uma das apresentações, por exemplo, será a de Jacqueline Ferrarezi, gerente de relacionamento no LinkedIn, que irá fornecer diretrizes para ter perfil de sucesso na rede social.

Para participar da feira, basta realizar cadastro por meio do site da plataforma.

Magic City, em Suzano, abre 200 oportunidades

O complexo de lazer Magic City tem abertas mais de 200 vagas para moradores de Suzano e cidades vizinhas – caso do Grande ABC.

Do total, 90 oportunidades são fixas, como para bombeiro civil, assistente de atendimento, camareira, recepcionista e estoquista. As outras 110 são temporárias, a exemplo dos cargos de salva vidas e atendentes dos restaurantes. Dentre as chances, 30 são para início imediato. As demais serão preenchidas até dezembro de 2020.

Candidatos devem ter mais de 18 anos e ensino médio completo. Para algumas vagas, também se exige curso técnico ou superior. Interessados devem enviar currículo pelo site http://magiccity.com.br/, ao clicar em Fale Conosco e trabalhe no Magic.