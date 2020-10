Marília Mendonça conta porque fala tanto de traições em suas letras

11/10/2020 | 13:11



Marília Mendonça é conhecida como Rainha da Sofrência e não é a toa! A cantora ficou famosa com suas letras que falam sobre o sofrimento de relacionamentos e principalmente, de traições. Em entrevista no Altas Horas, que foi ao ar na Globo no último sábado, dia 10, Marília contou porque o tema é tão frequente nas suas músicas:

- Eu acho que no primeiro chifre que levei, eu nunca mais parei de cantar.

E para quem pensa que apenas suas experiências próprias foram inspiração, se enganou. A artista revelou que também leva em consideração pessoas de seu convívio que também passaram por traições, inclusive sua própria mãe:

- Esse tema sempre foi muito presente na minha vida, infelizmente. Eu vi muitas pessoas traírem, vi muitas pessoas sendo traídas. Já fui traída. Foi bastante traumático. Vi minha mãe sendo traída em casa. Se você escuta as músicas de Zezé di Camargo e Luciano, você escutava só muita coisa de amor, né...

Marília também aproveitou a oportunidade para falar da convivência durante a quarentena com seu filho Leo, fruto de seu relacionamento com Murilo Huff.

- Para mim, está sendo maravilhoso ficar mais tempo com ele. Estou conseguindo tirar um momento bom de tudo isso. Tenho visto todas as evoluções dele. E as coisas acontecem de uma hora para outra. Chorei tanto quando ele começou a engatinhar. Quando chegar a vacina, se Deus quiser, já vou querer levá-lo nas viagens e nos shows.