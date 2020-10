Sob risco de ser impugnado, vice de Sargento Lobo renuncia

Raphael Rocha

Vice-diretor do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de Santo André, Emanuel Teixeira (Patriota) renunciou à função de candidato a vice-prefeito da cidade na chapa encabeçada pelo vereador Sargento Lobo (Patriota).

A renúncia foi juntada no dia 7 à 156ª Zona Eleitoral, mas pouco detalha os motivos pelos quais o dirigente da entidade tomou tal decisão. Diz apenas que o ato é por razões pessoais. “Declara ainda que tem ciência que a presente renúncia não o desobriga do dever de prestar contas de campanha eleitoral, pelo período em que efetivamente esteve com sua candidatura deferida. Por derradeiro, requer ainda a notificação do partido para que proceda a substituição deste candidato.”

Quando Lobo anunciou Emanuel como vice, o Diário mostrou, no dia 18, que a parceria corria riscos por falta de desincompatibilização a tempo. Emanuel, além de segundo vice-diretor da Ciesp, está no conselho municipal de desenvolvimento econômico. Especialistas ouvidos pela reportagem da época citaram que, em conselhos específicos, seria necessário pedir licença três meses antes da eleição – Emanuel encaminhou a solicitação no fim de setembro, já fora do prazo legal.

A manutenção de Emanuel como número dois da chapa poderia, inclusive, impugnar todo o projeto político. A própria 156ª Zona Eleitoral tinha recebido ação de impugnação da dobrada, feita pela vereadora Elian Santana (DEM), candidata à reeleição na coligação que defende a recondução do prefeito Paulo Serra (PSDB) ao comando do Executivo. A democrata questionou a ausência de desincompatibilização, em tempo hábil, para que Emanuel participasse do pleito.

“O impugnado (Emanuel) é membro do conselho municipal de desenvolvimento econômico e também exerce o mandato de segundo vice-diretor do Ciesp de Santo André, situações estas que exigiam que a desincompatibilização do candidato, de modo a impedir o abuso de poder e o uso da posição em desequilíbrio da disputa eleitoral. Não havendo a comprovação das desincompatibilizações nos autos, está verificada a situação da inelegibilidade relativa”, escreveu Elian, na petição.

O documento traz portaria de nomeação de Emanuel Teixeira como conselheiro de desenvolvimento econômico do município e um print do site do Ciesp de Santo André, que apresenta o agora ex-candidato a vice como diretor da entidade.

Até a publicação desta reportagem, Lobo não tinha efetuado a troca do vice.