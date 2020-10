Ex-BBB Gizelly explica hematomas na perna e revela procedimentos estéticos no rosto

07/10/2020 | 11:10



Gizelly Bicalho revelou nas redes sociais que está cuidando da beleza! Na noite da última terça-feira, dia 6, a ex-BBB20, explicou o que eram os hematomas que andava exibindo em uma das pernas nos últimos dias.

- Vocês estão perguntando o roxo da perna, mas é que tomei durante seis dias uma injeção subcutânea para evitar minha trombose e fica assim. Mas está tudo bem. Nem dói. Apliquei dois ou três dias, explicou.

Ela ainda aproveitou para mostrar uma série de procedimentos estéticos que realizou no rosto em uma clínica de estética com o acompanhamento de sua dermatologista.

Além de recorrer a aplicação de botox na testa, Gizelly fez um microagulhamento para regenerar a pele, aplicou fios de PDO para tirar as marcas de expressão e estimular a produção de colágeno, além de um procedimento no pescoço e no canto do queixo, para também prevenir a pele flácida no futuro.

- Vou contar pra vocês todos os procedimentos que vou fazer, mas tudo bem suave, do jeito que gosto. Depois vou fazer foto de quando saí do BBB e de como vai ficar meu rosto. Começando pelo botox, pontinhos estão ali, não sinto dor. Só na testa, viu, gente?! (...) No meio das sobrancelhas vou colocar fios de PDO pra estimular colágeno, porque o rosto estava enrugando no meio. Agora vou fazer procedimento no pescoço, no cantinho.

E ainda cofnessou que se rendeu ao preenchimento labial:

- Coloquei duas seringuinhas de boca. Eu falava que nunca colocaria boca, ela colocou a boca que eu sempre achei linda, suave, que combinasse com meu rosto, sem excesso.