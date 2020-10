Luísa Sonza se despede do México com ensaio sensual e nega silicone no bumbum após alfinetada: Para sua tristeza, não é

07/10/2020 | 10:10



Eita! Luísa Sonza surpreendeu os fãs e seguidores ao publicar um ensaio fotográfico para se despedir do México após cumprir agenda profissional e curtir alguns dias de descanso com sua equipe. A cantora deixou o bumbum à mostra ao posar só com uma calcinha fio dental e cobrir os seios com um sombrero, chapéu tradicional mexicano.

Bye, México!, escreveu ela, adicionando um emoji de coração e marcando os responsáveis pelos cliques e produção do ensaio.

Na caixa de comentários, Luísa foi alfinetada por um seguidor, que apontou que o bumbum da cantora não é natural:

Bunda de silicione também..., escreveu o internauta.

A cantora, então, rebateu:

Para a sua tristeza, não é.

Mas Luísa não teve que lidar só com os haters da internet, não. A beldade ainda foi surpreendida com um comentário superfofo do namorado, Vitão:

Você é a mulher mais linda do mundo. Volta logo, estou com saudade. Te amo!, escreveu ele.

E ela respondeu:

Tô morrendo de saudade. Tô voltando. Te amo!

Antes de publicar os cliques, Luísa ainda avisou os seguidores sobre a surpresa que está preparando, dando a entender que sabia do alvoroço que iria causar:

Tenho que avisar vocês sobre as próximas fotos que vou postar porque vocês não estão preparados. É isso.