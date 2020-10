06/10/2020 | 07:17



Longe da TV desde o ano passado, Ronnie Von é o convidado do #Provoca, que vai ao ar nesta terça, 6, às 22h15, na TV Cultura e no canal do programa no YouTube.

Em entrevista realizada de forma remota, ainda mantendo o distanciamento social pela pandemia, o cantor e apresentador conversa com Marcelo Tas sobre sua trajetória musical, sobre ansiedade e de como ganhou o título "mãe de gravata".

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.