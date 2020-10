Centro logístico vai gerar até 600 vagas

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



06/10/2020 | 00:06



O pedaço andreense da Avenida dos Estados irá ganhar, em 2021, mais um empreendimento de peso. Desta vez, trata-se de condomínio logístico da construtora MBigucci, nos moldes dos que a companhia já possui em São Bernardo e Diadema, este será o maior da franquia Business Park. Com investimento de R$ 250 milhões, as obras do conjunto de galpões que será erguido em terreno de 100 mil metros quadrados ao lado do Auto Shopping Global têm previsão de início em abril e de gerar em torno de 600 empregos diretos.

A autorização para a construção do MBigucci Business Park Santo André foi emitida ontem e, segundo Milton Bigucci Júnior, diretor técnico da construtora, o próximo passo será cuidar da execução dos projetos executivos e, a partir do segundo trimestre do ano que vem, iniciar as obras. “Até o fim de 2021 queremos estar operando. O intuito é oferecer galpões, que podem variar desde 1.000 metros quadrados até o espaço total, que é de 64.861 metros quadrados”, conta. “Além dos 600 empregos diretos na obra, que pode durar até 24 meses, teremos a geração indireta, a partir das empresas que lá se estabelecerem. Acredito que o espaço tem potencial para criar pelo menos 1.000 vagas”, complementa.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), afirma que o empreendimento contribui para resgatar a característica industrial e logística da via, que, segundo ele, está de “cara nova” graças a melhorias estruturais e também à atração de empresas com esse perfil. “Sem contar que o condomínio estará ao lado do parque tecnológico, ao qual agregará muito valor. Vamos, junto à construtora, divulgar o espaço a fim de atrair mais investimentos”, assinala. “Temos um desafio grande pós-Covid que passa pela retomada da geração de postos de trabalho. E anúncios como esse mostram que voltamos a semear empregos.”

Conforme o prefeito, a expectativa é a de que as obras do parque tecnológico comecem em dezembro, após processo de licitação que está sendo finalizado. O investimento é de R$ 32 milhões.

Para Bigucci Júnior, a localização ajuda bastante, uma vez que é um corredor de ligação entre a Capital e o Rodoanel. “Existe a falta de oferta desse tipo de condomínio logístico aqui no Grande ABC e, ao mesmo tempo, muita demanda. As empresas buscam principalmente a segurança reforçada, com portaria blindada, e a infraestrutura triple A (de alto luxo), na qual vamos dispor de pé-direito de 12 metros de altura e piso com capacidade para 6 toneladas por metro quadrado”, avalia.

Ele conta que é possível abrigar desde pequenas a gigantes empresas, tanto do segmento de logística como de serviços em geral e até indústria. “Companhias de telemarketing têm buscado empreendimentos do tipo para se estabelecer”, cita. “Nos outros condomínios temos os escritórios da Yoki e da NET, empresas de cartão de crédito e até fábrica de cadeiras.”

Os demais empreendimentos da franquia, o de Diadema, pioneiro, criado em 2012, possui 40 mil metros quadrados, sendo 26 mil metros quadrados de área construída, e gera 350 postos de trabalho indiretos. O de São Bernardo, que funciona na antiga fábrica da Bacardi desde 2018, tem 50 mil metros, sendo 20 mil de área construída, e emprega 700 pessoas, sendo 250 da Yoki.

O empresário conta que o valor do aluguel por metro quadrado vai girar em torno de R$ 25, ou seja, o menor espaço disponibilizado sairá por R$ 25 mil mais a taxa condominial, que não foi revelada.

LOCALIZAÇÃO

Na semana passada, conforme o Diário noticiou, começaram as obras do centro de distribuição da Coca-Cola Femsa, com investimento de R$ 100 milhões e expectativa de geração de 400 empregos diretos na cidade. A unidade está sendo construída em terreno da Avenida dos Estados ao lado da antiga Balas Juquinha, e ocupará área de 90 mil metros quadrados. A expectativa é que comece a operar até maio do ano que vem.

O antigo terreno da Balas Juquinha, aliás, irá abrigar a primeira unidade da Havan no Grande ABC, que investe R$ 30 milhões e deve abrir as portas até março de 2021 e empregar 200 trabalhadores.