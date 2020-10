Obituário - 4 de outubro

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



04/10/2020 | 07:00



Wálter Machado da Silva

(*) Ribeirão Preto, SP, 2-1-1940

(+) Rio de Janeiro, 29-9-2020

O atacante Silva foi revelado no duro futebol do interior de São Paulo (Batatais e Botafogo). Corinthians foi buscá-lo em 1961 – jogou quatro anos no time do Parque São Jorge. E chegou ao Flamengo, que o levou à Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1966.

Fez sucesso também no Vasco da Gama e no Racing da Argentina. E teve passagens por São Paulo, Santos, Botafogo e Barcelona da Espanha.

Relembra Alexandre Andolpho Silva, coordenador do Memofut (Grupo Literatura e Memória do Futebol):

¦ Silva e Marcelo Schowb (autor de sua biografia) estiveram conosco na reunião 61, em 8/11/2014 (o tempo passa), num bate-papo muito agradável.

¦ Repassamos a carreira do Silva — mais um ex-jogador que se sentiu muito valorizado por compartilhar fatos, curiosidades e causos.

Max, também do Memofut, lembra o apelido de Silva “Batuta”.

¦ Não me recordo se isso foi perguntado ao Silva no Memofut, mas o apelido ''Batuta'' surgiu em 1968 e o primeiro órgão impresso a publicá-lo foi o “Jornal dos Sports”.

¦ Segundo o próprio jornal insinuou, o apelido havia sido dado por jogadores do Flamengo porque Silva ''garantia o bicho''.

¦ Silva foi um dos grandes ídolos de minha infância.

Escreveu Sérgio Miranda Paz, também do Memofut:

¦ Para a imensa maioria dos atletas profissionais de futebol, a vida após o fim de suas carreiras deve lhes trazer muitas frustrações...

¦ Fico contente que o MemoFut tenha proporcionado ao Écio - e a outros ex-jogadores - alguns momentos de satisfação e reconhecimento.

¦ Talvez essa seja a mais nobre missão do nosso grupo!

Walter Machado da Silva parte aos 80 anos de idade.



SANTO ANDRÉ

Santo André, quinta-feira, dia 1º de outubro

Israel Gomes de Santana, 91. Natural de Miguel Calmon (Bahia). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 1º. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Gildete Ferreira Barbosa, 89. Natural de Ipupiara (Bahia). Residia no Jardim Imperador, em São Paulo, Capital. Pensionista. Dia 1º, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Maria Elisa Piva Capp, 88. Natural de Bariri (São Paulo). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Pensionista. Dia 1º. Memorial Planalto.

Iracy Pinto Moldes Testa, 83. Natural de Santos (São Paulo). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Valdemar Rodrigues, 78. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valter Alves da Silva, 77. Natural de Patrocínio Paulista (São Paulo). Residia em Utinga, Santo André. Funileiro. Dia 1º. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Antonio Satiro de Arruda, 74. Natural de Angelim (Pernambuco). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Júlio Vicente da Silva, 72. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edson Leite da Silva, 59. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Fiscal de obras. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vladecir Ponciano da Trindade, 57. Natural de Santo André. Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 1º, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Valdemir da Silva Soares, 56. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Fiscal de ônibus. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Renata Aparecida Lopes, 45. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maurício Ribeiro de Carvalho, 43. Natural de São Caetano. Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 1º. Jardim da Colina.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quarta-feira, 30 de setembro

José Laércio Cenedela, 72. Natural de Arceburgo (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério do Baeta.



São Bernardo, quinta-feira, 1º de outubro

Emília Yamasita, 83. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério da Paulicéia.

Manoel Martins Braga, 78. Natural de Pompéia (São Paulo). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Maria Madalena Vieira dos Santos, 77. Natural de Espera Feliz (Minas Gerais). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Anastácia Oriente Alberani, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério da Paulicéia.

Luiz Marinho da Silva Júnior, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Copacabana, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Generias Ferreira de Araujo, 68. Natural de Bom Jesus da Lapa (Bahia). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Lourival Gomes dos Santos, 69. Natural de Viçosa (Alagoas). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

São Caetano, terça-feira, dia 29 de setembro

Arnaldo Fiorotti, 57. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Publicitário. Dia 29, em Santo André. Memorial Planalto.



São Caetano, quinta-feira, dia 1º de outubro

Patrocina Fonseca Hollosi, 92. Natural de Portugal. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 1º. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Clarice Aguera Correia, 77. Natural de Pederneiras (São Paulo). Residia na chácara Monte Alegre, em São Paulo, Capital. Dia 1º. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Francisco Miguel de Lima, 63. Natural de Aguiar (Paraíba). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 1º. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Thiago Santos da Silva, 10. Natural de Santo André. Residia na Vila Gerty, em São Caetano. Estudante. Dia 1º, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, quarta-feira, dia 30 de setembro

Etevaldo Rissato , 82. Natural de Garça (São Paulo). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.

Nelson Carvalho, 77. Natural de Joanópolis (São Paulo). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.

José Anacleto, 70. Natural de Lorena (São Paulo). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.

Eujacio Rodrigues dos Santos, 70. Natural de Nova Canaã (Bahia). Residia no Jardim Sapopema, bairro Eldorado, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.

Erivan Luiz Soares, 57. Natural de Bezerros (Pernambuco). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.

Maurício Estevão da Silva, 52. Natural de Jaboatão (Pernambuco). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.



Diadema, quinta-feira, dia 1º de outubro

Santa Sena do Nascimento, 72. Natural de José Gonçalves (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério Municipal.



M A U Á

Mauá, terça-feira, dia 29 de setembro

Valtomira Maria da Silva, 83. Natural de São Caetano (Pernambuco). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

Vitória do Nascimento Salomon, 79. Natural de Santa Rita do Sapucaí (Minas Gerais). Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

José Primo Filho, 75. Natural de Raul Soares (Minas Gerais). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 29. Vale dos Pinheirais.

Daniel Machado Santos, 65. Natural de Jequié (Bahia). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



Quarta-feira, dia 30 de setembro

Tereza Galdino da Silva, 80. Natural de Sapé (Paraíba). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

Izaltina Rosa de Oliveira Moreira, 62. Natural de Sete Barras (São Paulo). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

Iraci Batista de Oliveira, 59. Natural de Montes Claros (Minas Gerais). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

Amélia dos Anjos Alves, 56. Natural de Santo André. Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 30. Vale dos Pinheirais.

Marli Francisca de Oliveira, 52. Natural de Santo André. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

Alba da Silva Ramos, 51. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

Tânia Maria Pires, 48. Natural de Santo André. Residia no Jardim Quarto Centenário, em Mauá. Manicure. Dia 1º, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



Quinta-feira, dia 1º de outubro

Maria Satil Filomeno, 86. Natural do Córrego Novo (Minas Gerais). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 1º, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Gislene da Silva Riquena, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Rosina, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Manoel Severo da Silva, 90. Natural do Estado da Paraíba. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 29. Vale dos Pinheirais.