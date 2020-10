São Caetano muda foco e busca primeira vitória na Série D

Luís Felipe Soares



02/10/2020 | 23:59



O ânimo do elenco do São Caetano está em alta desde quarta-feira, quando a equipe conseguiu vaga na final da Série A-2 do Campeonato Paulista, o que também lhe garante na elite do futebol estadual no ano que vem. Antes do início da decisão pelo título, que começa na semana que vem, as atenções se voltam para a Série D do Campeonato Brasileiro, competição em que busca a primeira vitória após uma derrota e um empate nas duas primeiras rodadas.

A ideia é que a empolgação e boa fase ajude o Azulão no confronto de hoje à tarde, diante do Tubarão (SC), no Estádio Domingos Silveira Gonzales, em Santa Catarina. A partida está marcada para começar a partir das 16h. As equipe ocupam as últimas colocações do Grupo 8, com o time do Grande ABC em sexto lugar (um ponto) e o adversário na oitava colocação (sem pontuar). Somente os quatro melhores avançam para a segunda fase da competição, a partir do fim de novembro.

A escalação promete ter algumas mudanças, uma vez que o São Caetano se prepara para agitada sequência de jogos nos próximos dias, que incluem dois compromissos pela Série D e as finais da Série A-2 do Paulistão contra o São Bento. Segundo o técnico Alexandre Gallo, ele conta com a força do grupo para superar a pequena maratona na agenda.

“Não tem jogo fácil. Vamos ter que usar realmente o elenco todo e girar os jogadores. Será praticamente um jogo a cada dois dias. Algo complicado, mas que precisamos superar da melhor maneira possível. Temos que nos adaptar e vamos fazendo da melhor maneira possível", comenta o treinador. Nenhum atleta do Azulão está machucado ou suspenso, com todos estando à disposição para entrar em campo na tarde de hoje.

Em retrospecto de duelos, as equipes se enfrentaram no ano passado, pelo mesmo campeonato. Houve uma vitória para cada lado. O São Caetano aparece com pequeno favoritismo, principalmente pelo embalo da vitória desta semana e pelo empate por 0 a 0, diante do São Luiz, na rodada passada, enquanto o Tubarão vem de três derrotas consecutivas na Série D.