Cunha é boa opção para curtir a primavera no Brasil

Redação

Do Rota de Férias



01/10/2020 | 14:48



Cunha, no interior de São Paulo, já pertinho de Paraty (RJ), é um dos melhores destinos do Brasil para aproveitar a primavera. Afinal, a cidade situa-se em meio a áreas verdes de encher os olhos no meio da Serra da Mantiqueira, com diversa opções de passeio ao ar livre, perfeitas para quem não abre mão de manter o distanciamento social.

O que fazer em Cunha

Entre as opções de passeios em Cunha durante a primavera está o famoso O Lavandário. Em seus campos floridos, é possível realizar tours, acompanhar a colheita das flores, tirar fotos, degustar de receitas à base da planta – como sorvete, bolachas e bolo – e ainda fazer compras na lojinha do local. Ali é possível encontrar ervas aromáticas, óleos, sabonetes, cremes, aromatizadores de ambientes, velas e muito mais.

Outra atração obrigatória em Cunha é o Parque Estadual da Serra do Mar, onde os viajantes podem tomar banhos de cachoeira e fazer trilhas para ver a fauna e a flora. Ainda para os fãs de natureza, vale a pena ir até a Pedra da Macela, que oferece uma linda vista para Paraty.

Caso tenha tempo, considere visitar alguns dos diversos ateliês de cerâmica da região. Eles produzem peças seguindo a técnica japonesa Noborigama.

Onde comer em Cunha

Entre um passeio e outro, a dica é aproveitar a gastronomia de Cunha. Cervejaria Wolkenburg é imperdível, bem como os restaurantes Drão e Quebra Cangalha.

Onde ficar em Cunha

Há boas opções de hospedagem em Cunha, como a Pousada Candeias, O local conta com dez chalés, distantes de 10 a 15 metros uns dos outros e cercados por um bosque com diversas espécies de plantas e flores. A infraestrutura contempla restaurante, trilhas na mata, sauna seca a lenha, ducha natural e piscina climatizada.