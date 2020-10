Dr. Fábio Nascimento



01/10/2020 | 00:01



1. O que é a urologia funcional e quais as doenças que a especialidade trata?

A urologia funcional é uma subespecialidade da urologia que abrange o atendimento adulto e pediátrico e dedica-se ao tratamento das disfunções miccionais e aos exames que fazem seu diagnóstico, tais como a urofluxometria e o estudo urodinâmico.

2. O que são disfunções miccionais?

Disfunções miccionais compreendem desde alterações do armazenamento e esvaziamento vesical. Das alterações de armazenamento, as principais são a bexiga hiperativa e incontinência urinária provocada por esforços. Relacionadas ao esvaziamento, podemos citar condições que levam a dificuldade para urinar.

3. No Hospital Brasil há um grupo de profissionais com formação voltada especificamente para as disfunções miccionais?

Sim, o Hospital Brasil possui um Grupo Multiprofissional que compõe um Centro de Disfunções Miccionais e Urodinâmico, coordenado pelo Dr. Daniel Moser. O grupo acolhe, orienta e trata os pacientes que apresentam qualquer um dos tipos de disfunções miccionais. Muitos pacientes chegam com perda da qualidade de vida, como queda do desempenho, restrição das atividades de rotina e até baixa autoestima. O papel desse grupo é reverter esse quadro por meio de consultas, exames, fisioterapia, tratamentos clínicos e cirurgias.

4. Qual o diferencial desse grupo de tratamento de disfunção miccional para a região do ABC?

A equipe conta com especialistas altamente capacitados em urologia que trabalham alinhados as principais diretrizes internacionais e proporcionam o que há de mais atual para os pacientes da região do ABC. Além de dispor de uma moderna estrutura de consultórios, salas de exames e centro cirúrgico para tratar essas condições.

5. Quais os exames e diagnósticos que a unidade oferece para os distúrbios de micção?

Os principais exames oferecidos são a Urofluxometria e o Estudo Urodinâmico. O primeiro é um exame simples. Já o Estudo Urodinâmico, são medidas as pressões no interior da bexiga durante o enchimento e o esforço e esvaziamento vesical, permitindo a detecção de praticamente todos os tipos de disfunção miccional.