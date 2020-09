Coca-Cola inicia obras para instalar centro de distribuição em Santo André

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



30/09/2020 | 19:00



A Prefeitura de Santo André terá a instalação de mais uma grande empresa. Nesta quarta-feira (30) começaram as obras do centro de distribuição da Coca-Cola FEMSA, com valor de investimento na casa dos R$ 100 milhões e expectativa de geração de 400 empregos diretos na cidade.

A unidade está sendo construída em um terreno localizado na Avenida dos Estados e ocupará área de, aproximadamente, 90 mil metros quadrados. O projeto foi aprovado na última sexta-feira (25) por meio da plataforma Acto e as obras deverão ficar prontas em até oito meses. A instalação da empresa em Santo André visa facilitar a distribuição dos produtos da marca em toda região do Grande ABC, além de parte das zonas Sul e Leste de São Paulo e da Baixada Santista.

“A nossa Secretaria tem se pautado em três pilares fundamentais, que são melhoria no ambiente de negócio, competitividade das empresas e qualificação e capacitação da mão de obra local. Seguimos firmes no caminho de desburocratizar, simplificar e agilizar esses novos projetos e investimentos para a cidade, que além de tudo também gera emprego, o que é essencial neste momento pós-pandemia”, afirmou o secretário Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato.

Nos últimos meses, o segundo subdistrito também contou com a inauguração do supermercado Nagumo e o anúncio da instalação de uma unidade da Lojas Havan. Juntas, Coca-Cola, Nagumo e Havan deverão investir cerca de R$ 180 milhões na cidade.

Um dos motivos que explicam esta atração de investimentos no município é o pioneirismo na digitalização integral dos serviços oferecidos pelo Departamento de Controle Urbano. Em agosto, a Prefeitura atingiu a marca de mil alvarás digitais aprovados, utilizando a ferramenta Acto.