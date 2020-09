Ferrari Omologata é a nova criação exclusiva da marca

Leo Alves

Qualquer carro fabricado pela Ferrari tem algum grau de exclusividade, já que praticamente todos custam mais de R$ 1 milhão. Entretanto, está se tornando cada vez mais frequente o lançamento de modelos realmente únicos, com apenas uma unidade produzida. É o caso do Omologata, novo supercarro da empresa italiana e que foi revelado na última semana. Ele usa como base o 812 Superfast, mas tem visual exclusivo, criado de acordo com a vontade do cliente da marca.

Ferrari Omologata

Assim como o 812, o Ferrari Omologata é impulsionado pelo motorzão V12 de 6,5 l. Ele rende 800 cv de potência e é utilizado em conjunto com uma transmissão sequencial de sete marchas e dupla embreagem. Os números de desempenho da edição exclusiva não foram revelados, mas como o 812 Superfast faz de 0 a 100 km/h em 2,9 segundos e atinge os 340 km/h, o Omologata deve ter performance próxima.

Segundo a marca do cavalo rampante, o desejo do cliente era ter um carro único e com desenho que remetesse aos clássicos da marca, mas sem apelar para um design retrô. O resultado final foi um modelo único, com linhas modernas e que fazem referência aos 250 LM e 250 GT. Talvez o ponto mais polêmico do desenho seja a traseira, já que as lanternas redondas lembram as utilizadas no Ford GT – rival histórico da marca e sucessor do GT40, que derrotou a Ferrari em Le Mans nos anos 1960.

Porém, é apenas uma semelhança de estilo. O feliz proprietário do veículo ainda poderá se gabar de ter um Ferrari exclusivo, sendo que este é apenas o 10º modelo único criado pela fabricante de Maranello.