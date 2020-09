Doria assina contrato de fornecimento de 46 milhões de doses da Coronavac

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



30/09/2020 | 12:45



O governador do Estado, João Doria (PSDB), acaba de assinar o contrato de fornecimento de 46 milhões de doses da Coronavac, que serão produzidas na China. As doses, que chegarão no próximo mês no País, deverão ser aplicadas a partir do dia 15 de dezembro. Os primeiros a serem vacinados são os médicos e paramédicos. A transferência da tecnologia do imunizante para o Instituto Butantan também foi avalizado por vice-presidente da Sinovac, Weining Meng. O custo da parceria foi de US$ 90 milhões.

"Estamos confiantes que estamos estamos avançando positivamente nos testes da Coronavac e temos a esperança de que esta será uma das mais promissoras vacinas contra a Covid-19. Vamos só esperar os testes serem finalizados, ter a aprovação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), para começarmos a vacinar." Até 28 de fevereiro, 60 milhões de pessoas deverão estar imunizadas contra o novo coronavírus.

Segundo o diretor do Butantan, Dimas Covas, esta é a vacina mais promissora do mundo. "Trata-se de uma data festiva. Sinaliza o início do processo que inclui as doses de vacina, 46 milhões deste ano, e mais 15 milhões para o início do próximo ano. Começaremos a receber a matéria prima da China e poderemos também produzii-la aqui. O dia de hoje é importantíssimo", avalia. E acrescenta que foram atingidos hoje 7 mil voluntários testados. "Isso nos enche de esperança de temos a vacina disponível até o fim deste ano. O processo está muito à frente." Covas esclarece que das 46 milhões de doses, 6 milhões de doses virão prontas da China e as outras 40 milhões serão produzidas no Instituto.