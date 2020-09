São Caetano recebe o XV por vaga na final e acesso

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



30/09/2020 | 00:01



Chegou a hora da verdade. Pela segunda vez em um intervalo de nove meses, São Caetano e XV de Piracicaba se enfrentam em uma decisão. No fim de 2019, fizeram a final da Copa Paulista, vencida pelo Azulão. E hoje, a partir das 16h30, no Estádio Anacleto Campanella, medem forças pela segunda partida semifinal da Série A-2 estadual, valendo vaga na final e acesso de volta à elite.

No primeiro jogo, em Piracicaba, empate por 0 a 0. Assim, as equipes chegam em condição de igualdade para este novo encontro, ao qual o técnico Alexandre Gallo disse que o time se preparou bem. “Toda partida decisiva possui um cunho psicológico importante. Então foi feito o melhor trabalho possível para que os jogadores chegassem bem em casa para colocar nosso ritmo de jogo. Espero que isso possa acontecer.”

O treinador azulino ainda destacou o fato de poder decidir no Anacleto, como também aconteceu na final da Copa Paulista. “É uma vantagem. Você conhece o gramado, conhece as dimensões do campo, pois treina praticamente todos os dias aqui. Mas é evidente que isso não nos torna favoritos. Acho que será um jogo novamente igual, assim como aconteceu em Piracicaba. Precisaremos fazer um grande trabalho para poder vencer.”

Jovem volante espera por oportunidade após estreia

Há duas semanas, na estreia do São Caetano na Série D do Brasileiro, o jovem Gabriel Santos, cria da base do clube (onde chegou em 2017), foi utilizado pelo técnico Alexandre Gallo como titular frente ao Caxias-RS. No fim de semana passado, a exemplo dos titulares, o volante foi poupado da viagem até Ijuí, onde o time enfrentou o São Luiz. Assim, vive a expectativa de ser utilizado hoje, no jogo de volta contra o XV de Piracicaba.

Seja como for, o garoto de 18 anos não poupa agradecimentos pelo que já alcançou até aqui. “Sou muito grato ao São Caetano pela oportunidade que me proporcionou de mostrar o meu futebol. Espero poder retribuir toda essa confiança dentro de campo ajudando meus companheiros a alcançarmos juntos os nossos objetivos ao longo da temporada”, disse. “É uma experiência espetacular na minha vida, minha primeira oportunidade entre os profissionais e logo entre os titulares. Com certeza este é o momento de trabalhar muito forte, me dedicar ao máximo e ganhar a confiança do professor Gallo.”