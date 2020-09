Falta de segurança preocupa usuários do Parque do Pedroso

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



29/09/2020 | 00:01



Moradores da região da Estrada do Pedroso, em Santo André, cobram da Prefeitura a colocação de barreiras físicas que aumentem a segurança de quem usa a pista de caminhada e a ciclofaixa que existem ao longo da via. Segundo os munícipes, os veículos trafegam em alta velocidade e são comuns os acidentes.



Desde julho do ano passado foi organizado abaixo-assinado pelos frequentadores da pista e entregue na Câmara de Vereadores. “Mas até agora não fizeram nada”, reclamou o eletricista aposentado Joel Pereira Rocha, 64 anos. O munícipe lembrou que muitas pessoas vêm de longe para o Parque do Pedroso e acabam expostas aos riscos. “Mesmo que alguém prefira vir correr dentro do parque, tem a ida e a volta”, completou.



O funileiro aposentado Idelvino Jorge Mistrão, 66, também se queixou da falta de segurança dentro do parque. “Antes tinha segurança andando por todos os lados, agora fica só na portaria”, afirmou. “Precisa de um guard-rail ou de algumas lombadas, porque aí os motoristas são obrigados a reduzir a velocidade”, completou.

Questionada, a Prefeitura de Santo André afirmou que a região do Parque do Pedroso conta com ações de segurança. Que foi instalada uma base da Polícia Militar Ambiental na região e há o Destacamento Ecológico da GCM (Guarda Civil Municipal) em frente ao parque, além de patrulhamento motorizado, quando necessário, no interior do equipamento.



Sobre a reivindicação a respeito das barreiras físicas, o Departamento de Engenharia de Tráfego esclareceu que fará uma vistoria no local para reforço de sinalização viária e uma avaliação no fluxo de veículos da via. “Vale ressaltar que não há pedidos em sistema com um ano de solicitação como o informado”, disse a nota.